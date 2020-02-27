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时山晃一：期待摘下口罩欢笑畅谈的那一天

——疫情中，那些坚守在中国的日本人（1）

2020年02月27日16:38  来源：人民网-国际频道
 

 人民网北京2月27日电（玄番登史江、袁蒙）新型冠状病毒肺炎疫情的发生，让今年春节变得格外“特殊”。各地延长了春节假期；学校延期开学，改为网上授课；许多企业和工厂也推迟了复工时间，开始远程办公。近日，人民网采访了一些疫情期间继续生活和工作在中国的日本人，了解他们眼中的中国战“疫”。

时山晃一是井村屋(北京)食品有限公司的营业部长，他在北京已经居住了12年，算是个“老北京”了。疫情刚刚暴发时，时山曾一度感到悲观，担心这种情况会持续上好几个月，给工作和生活带来诸多不便。他原本计划2月10日回公司上班，后来因疫情防控的需要改为了在家办公。在家办公期间，时山发现，当自己有更多的时间陪伴家人时，心态也逐渐随之调整。他更为关注自己的身体健康，也更注重卫生习惯，现在每天坚持勤洗手、勤漱口，抽空也做做运动来提高自己的免疫力。

2月24日，时山正式到公司复工上班。在日常生产中，口罩就是井村屋工厂的必需品，因此在口罩脱销前，公司早已协调储备了足够的口罩，这也打消了员工们复工时的一大顾虑。

井村屋在华主营日式点心和冰淇淋等冷冻食品，为餐饮店、便利店以及超市等供货。疫情对餐饮业带来的冲击显而易见，便利店、超市等零售业也受到了波及。因疫情防控的需要，大家都尽量减少外出，但人们的生活节奏并没有被打乱。时山认为这主要得益于中国电商平台及快递服务的显著发展。“也许疫情结束后，人们还将延续这种（依赖网购）的生活方式”，他说，而且这些新生活方式也会带来新的发展机会，公司在制定今后的发展方向时也要考虑到这一现状。

身处中国，时山每天都关注着疫情情况，期盼疫情早日散去，他说：“我们一起努力吧，直到可以摘下口罩，彼此欢笑畅谈的那一天！”

(责编：贾文婷、刘洁妍)
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