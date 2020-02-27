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综合消息：欧洲两国首次报告新冠病毒感染病例

2020年02月27日16:12  来源：新华网
 

　　新华社北京2月27日电 综合新华社驻外记者报道：欧洲的罗马尼亚和希腊26日首次报告新型冠状病毒感染病例；意大利病例数继续增加，截至当地时间26日18时达400例；此外，克罗地亚、法国等国病例数也有增加。

　　罗马尼亚卫生部长科斯塔凯26日宣布，南部戈尔日县一名男子确诊感染新冠病毒，当晚被送往首都布加勒斯特治疗。这是罗马尼亚首个确诊病例。据介绍，这个病例上周曾与一名到罗马尼亚旅行的意大利男子接触，后者回意大利后25日确诊感染。罗马尼亚已经启动流行病学调查，要求密切接触者居家隔离并接受病毒检测。

　　希腊卫生部门26日宣布，希腊第二大城市塞萨洛尼基报告该国首例新冠病毒感染病例，患者为一名38岁女性，近期曾到访意大利北部地区，其家人及近期接触者已接受隔离和医学观察。

　　意大利政府发布的数据显示，截至当地时间26日18时，累计确诊新冠病毒感染病例数达400例，其中已有12人死亡，3人治愈。在确诊病例中，258例出现在意大利北部的伦巴第大区。意大利政府已在伦巴第大区和威尼托大区内共11个城镇实行隔离措施，任何人不得进出隔离区域。

　　克罗地亚卫生部长贝罗什26日宣布，当天该国新增2例新冠病毒感染病例，目前累计确诊病例数为3例，3人近期均有意大利旅行史。26日新确诊患者中，一人为25日该国报告的首位患者的孪生兄弟，另一人来自港口城市里耶卡。

　　法国卫生部长韦朗26日说，当天法国新增1例新冠病毒感染病例，累计确诊病例数增至18例。新增病例是此前确诊并在阿讷西住院治疗患者的妻子。法国卫生部还在26日说，一名确诊的60岁法国男性在25日死亡。

　　俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局局长波波娃26日说，在从“钻石公主”号邮轮撤回的8名俄罗斯乘客中，有3人在日本时已被确诊感染，俄卫生防疫部门又通过多次病毒检测确认了这3个病例。此前俄境内曾报告2名新冠病毒感染者，两人均已痊愈。

　　英国26日没有报告新增的新冠病毒感染病例。据世卫组织26日发布的数据，英国累计确诊病例数为13例。英格兰公共卫生局当天宣布，将在英格兰设立新的疾病监控体系，对有呼吸道感染的患者，即便未出现符合当前新冠肺炎病例定义的症状，其样本也会被收集并进行新冠病毒检测。（参与记者：林惠芬、于帅帅、李洁、高磊、陈晨、刘洋、张家伟）

(责编：于洋、刘洁妍)
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