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悉尼政要：大力支持武汉抗击疫情 坚决反对歧视行为

2020年02月27日15:57  来源：人民网-国际频道
 

人民网悉尼2月27日电 （王泉骄、实习生魏祎霓）日前，悉尼市市长克劳馥·摩尔和悉尼市议员郭耀文在接受人民网采访时表示，悉尼和武汉有着特殊的友谊，悉尼市政府会大力支持武汉抗击疫情，并谴责了近日澳大利亚出现的针对华人的种族歧视行为。

悉尼市政府在2月17日召开议会时，通过了支持中国武汉的提议。对此，克劳馥·摩尔在接受采访时表示，悉尼和武汉在2014年结为友好城市。“双方有着特殊的关系，我对此感到自豪。当武汉市代表团来访悉尼时，我和他们介绍了《悉尼2030可持续发展战略》，这也成为武汉此后进行城市规划的一个参考。”

据郭耀文回忆，悉尼和武汉的友谊已经持续了十多年。2011年，武汉的300余名表演者来到悉尼，参加悉尼市的中国农历新年庆典。随后双方还展开了众多合作。两个城市的关系非常牢固，且每年都在加强。

“正因如此，在这样一个特殊时期，在这一严峻的环境中，我们选择站在武汉身后支持它，这非常重要”，郭耀文说道。

克劳馥·摩尔在此前提案中鼓励澳大利亚制造商向中国政府提供帮助，并称市长办公室将从中协助。她告诉记者，悉尼市政府非常坚定地支持武汉人民，希望悉尼当地制造商可以为他们提供防护服和口罩。此外，悉尼与其他许多中国城市也保持着友好关系，悉尼市政府也支持制造商和供应商为其他城市提供帮助。

克劳馥·摩尔还对郭耀文以个人名义向武汉进行捐赠表示赞赏。谈及自己进行捐赠的原因，郭耀文说，他在武汉有许多朋友，也很担心他们的情况。“武汉是个很特别的城市，对我而言很重要。这个城市的发展、友好的人民、美味的食物都给我留下了深刻的印象。湖北美丽的风景就像中国画一样，成为我心中所爱。”

克劳馥·摩尔说，回想2014年到访武汉时，这个城市给她留下了深刻的印象。它正在打造中国主要的交通枢纽，也致力于成为可持续发展城市。

面对近日澳大利亚出现的种族歧视现象，克劳馥·摩尔提出了谴责。她说澳大利亚是多元文化的国家，悉尼也是多元化、包容的城市。她对针对中国人民和澳大利亚华裔的种族主义情绪感到震惊，并将坚决反对。

郭耀文也说，病毒、疾病不应成为歧视的原因。它可以发生在任何地方、任何时候和任何人身上。在2020春节期间，悉尼市政府没有取消任何庆祝活动，一切都按原计划举行。“这体现了我们的态度，我们将一直声援和支持中国。”

(责编：崔越、刘洁妍)
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