新华国际时评：特殊时期，这些政要访华彰显友谊

新华社北京2月27日电 题：特殊时期，这些政要访华彰显友谊

新华社记者郑汉根

塞尔维亚第一副总理兼外长达契奇目前正在访华。蒙古国总统巴特图勒嘎27日开启对华访问。不久前，柬埔寨首相洪森也对华进行了访问。

在中国人民全力抗击新冠肺炎疫情的特殊时期，这些外国领导人相继访华，以实际行动体现对中国人民抗击疫情的坚定支持，体现对中国人民的友好情谊。这份感同身受的支持和鼓劲，将带给中国人民战胜疫情的更大信心。

特殊时期外国政要的访华，体现了中国与友好国家在关键时刻相互支持、守望相助的优良传统。正如不久前洪森首相访华时所说：“我临时决定在此特殊时候来华，就是为了展示柬埔寨政府和人民对中国政府和人民抗击疫情的大力支持。”塞尔维亚总统武契奇不久前在慕尼黑安全会议期间会见中国国务委员兼外长王毅时，也表示“愿随时访华”，以实际行动体现对中国人民的坚定支持。

真正的友谊之花，经历过风雨和患难，会开得更艳。达契奇在此次访华期间回忆说，当年北约轰炸南联盟时，中国朋友坚守在贝尔格莱德，同塞尔维亚人民站在一起，对此塞尔维亚人民不会忘记。“当时中国人民不惧强权的炸弹，现在塞尔维亚人民也不怕新型的病毒。”

中国人民如今仍深深记得，当年中国抗击非典的艰难时期，时任法国总理拉法兰坚持如期访华，给予中国人民极大的政治和情感支持。此次抗击新冠肺炎疫情期间，这位中国人民的老朋友依然多次在不同场合，为中国抗击疫情加油。这些真挚友好的举动，带给中国人民深深感动和巨大力量，赢得中国人民由衷的敬意。

特殊时期外国政要的访华，无疑也体现着对中国应对疫情能力的充分信任，对中国抗疫成效的充分认可。目前，经过艰苦努力，中国疫情防控形势积极向好的态势正在不断拓展。中国抗疫努力得到了包括联合国和世界卫生组织官员在内的国际社会的普遍肯定。

特殊时期外国政要的访华，也彰显着国际关系中正义的力量。与个别国家政客在他国遭遇危难时落井下石的行径相比，这些政要在非常时期踏上中国国土，用行动支持中国抗击疫情，体现了同舟共济、患难与共的人类命运共同体意识。

一段时间以来，多国领导人以主动向中方领导人致电等方式，表达对中国抗击疫情的支持。每一份真挚的支持，都带给中国人民不断前行的力量。中国人民对此都会铭记在心。

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