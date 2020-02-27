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回报中国人情谊，外国志愿者助力疫情防控

人民网记者 曾书柔

2020年02月27日15:29  来源：人民网-国际频道
 

外国志愿者徐大海

“请停车，我测一下体温。”“没问题了，请前行。”在佛山—广州的公路检查站旁，一名外国志愿者打着标准手势，为过往车辆司乘人员测量体温，格外引人注目。他是在广州做生意的也门人阿卜杜·哈基姆，中文名字叫徐大海。早在大年初一，看到疫情相关新闻后心急如焚的徐大海，就自己在网上搜索报名，通过“荔湾志愿服务”，如愿成为了一名志愿者。

每天上午8-12点，徐大海都会准时来到服务站，与中国志愿者一起，承担为进入广州的司乘人员测量体温的任务。体温合格者，迅速放行，不合格者，再引导至一旁的检查站继续检查。

为了不引起交通堵塞，徐大海尽可能把动作和步伐加快。在车流尾气中穿梭一上午，换班的时候，他也能感觉到一些疲惫。

“我很高兴能为中国出一份力。”徐大海说，多年以前，他在中国读研究生时做过肾结石手术，手术前后，从医疗保险从业人员到学校的老师同学，纷纷向他施以援手。他牢记着这份情谊，今天，终于找到了回报机会。

“通过这次行动，我发现广州的志愿者服务体系很完善。其他的中国志愿者们，有的帮孤寡老人洗头、有的帮助社区居民理发。大家各尽所能，做一切有助于疫情防控的服务工作，所有人都充满爱心和热忱。” 徐大海说，“中国是我的第二故乡，我深爱着这里的一切，我相信，这次战疫很快就能取得胜利。”

(责编：刘洁妍、杨牧)
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