联合国秘书长古特雷斯点赞中国 遏制病毒付出的牺牲为人类作出贡献

联合国秘书长古特雷斯24日在世界卫生组织日内瓦总部表示，中国人民为尽量减轻新冠肺炎疫情造成的负面影响，实施严格的防控措施，作出了巨大牺牲，为全人类作出了贡献。

联合国秘书长 古特雷斯：根据世卫组织（专家）前往中国后提供的信息，从2月初以来，中国新冠肺炎病例数量开始下降，我希望这个形势能持续下去。同时，我衷心感谢，所有正在承受着日常生活上的不便、放弃了很多享乐的中国人民，这是他们为了遏制病毒传播所作出的牺牲，是对全人类的伟大贡献。

面对突如其来的疫情，中国人以坚定的信心、果决的行动力采取了有史以来最恢弘、灵活和积极的防控措施，为世界筑起第一道防线。中国的抗“疫”行动力同样得到世界卫生组织专家的赞赏。

根据世卫组织的数据，中国疫情在1月23日至2月2日期间达到高峰并稳定下来，之后一直在稳步下降。世界卫生组织-中国冠状病毒病联合专家考察组外方组长布鲁斯·艾尔沃德24日在北京说，两周之内，中国新增确诊病例的数字实现了80%的下降，这样的下降是切实的。这样的改变对于中国和世界来说都是极大的贡献。

这样的成绩来之不易，是中国人付出巨大牺牲，采取交通管制、居家隔离等严格措施才实现的。眼下，中国又在严格的防疫措施下，开始复工复产，这就是为什么说中国每一个人都为控制疫情蔓延作出了贡献。中国的风险在下降，而中国能够为世界带来的贡献在增加。

从目前的情况看，中国新冠病毒新增确诊病例数持续下降的同时，日本、韩国、伊朗、意大利等地的新增病例在增加，世卫组织也提醒“新冠病毒疫情在一些卫生体系不稳固的国家扩散的可能性”。

因此，联合国秘书长古特雷斯24日在感激中国人民作出贡献的同时，也提醒世界，面对疫情，需要的是尊重自然，抛弃偏见和歧视，携手抗击。

联合国秘书长 古特雷斯：我认为重要的是，对于所有的国家来说，现在这是一个影响着世界上许多国家的问题，所有国家都必须充分的考虑和充分的准备，尊重自然，不歧视，不污名化，尽一切可能遏制疾病传播。

古特雷斯进一步警告说，必须采取一切措施遏制疫情。

联合国秘书长 古特雷斯：疾病（新型冠状病毒感染的肺炎）仍然可能被控制，但是如果出现失误，或者某些事情没有做到位，那么仍有失控的风险，给全球健康和经济带来严重后果。

面对全新的、人类从未接触过的新型冠状病毒，世界卫生组织—中国冠状病毒病联合专家考察组外方组长艾尔沃德已经明确告诉世界，中国采取了果敢的做法，意大利也在仿效，我们想向世界表示，像中国这样去做吧！中国的方法是目前我们唯一知道的、被事实证明成功的方法。中国的方法是，在没有药，也没有疫苗的情况下，有什么就用什么，根据需要去调整，去适应，去拯救生命。

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