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逐渐淡出英国王室 哈里王子：以后叫我哈里就好

2020年02月27日13:28  来源：中国新闻网
 
原标题：逐渐淡出英国王室 哈里王子：以后叫我哈里就好

　　中新网2月27日电 据“中央社”报道，英国哈里王子及妻子梅根将于4月初淡出王室，展开新生活。哈里目前似乎已经要开始适应新的生活，当地时间2月26日，他在一场活动中表示，大家不要称呼他王子，叫他哈里就好。

　　据报道，正式头衔为“萨塞克斯公爵”及邓巴顿伯爵的哈里26日出席爱丁堡一场观光会议。上台致词之前，现场主持人哈萨瑞卡告诉现场观众：“他(哈里王子)说，我们只要叫他哈里就好。”

　　据悉，哈里在淡出王室之后虽然依旧是王子，但他已经表明，希望被称呼为哈里，而不是哈里王子殿下。

　　哈里与梅根的发言人先前表示，哈里和梅根将在3月31日正式卸下高阶王室成员身份，不再代表女王伊丽莎白二世执行王室公务。

　　哈里在这场倒数计时的王室公务中发表简短演说，对于发展，观光或许会对自然带来危害，他发出警讯，呼吁观光业者合作致力于更有永续性的未来。

　　哈里表示，“我们认为旅游是好事，这是人们累积经验、连结文化，以及发展新友谊的核心”。但对于持续攀升的观光客人数，必须采取行动。他警告若不采取行动，世界上“最美丽的景点们”将面临关闭或毁损的危机。

　　据悉，爱丁堡26日的气氛与2年前大不同。2018年一个寒冷的2月天，哈里曾经和当时还是他未婚妻的梅根到访爱丁堡，当时城堡外面聚集数百人夹道欢迎，还有人险些推翻围栏。

　　不过，此次同样是寒冷的2月，哈里身边没有梅根，也没有大批群众。群众目击到哈里25日抵达火车站，头戴棒球帽，身穿牛仔裤，自己提着包，似乎在提前适应新的生活。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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