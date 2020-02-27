新华社伦敦2月26日电 专访：抗疫战斗凸显中国人民的无私奉献和团结协作——访英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里

新华社记者于佳欣 金晶

英国48家集团俱乐部主席、中国改革友谊奖章获得者斯蒂芬·佩里日前在伦敦接受新华社记者专访时表示，中国在抗击新冠肺炎疫情过程中组织高效，效果明显，这场抗击疫情的战斗凸显了中国人民的无私奉献和团结协作。

斯蒂芬·佩里的父亲杰克·佩里被誉为中英关系的“破冰者”。在2018年12月举行的中国庆祝改革开放40周年大会上，作为“中英友好的传承者、中英经贸人文交流的促进者”，斯蒂芬·佩里获颁中国改革友谊奖章。

“中国用较短时间就控制住疫情大规模扩散，这十分难得。”佩里认为，这要归功于以往中国在应对重大突发公共卫生事件方面的经验，“关键是中国共产党的领导和中国特色社会主义制度的优势”。

他说，疫情发生后，中国制定了详细周密的应对计划，迅速动员全国力量，调动各种资源，各方相互配合，一切都有序进行。“中国举全国之力应对，这不是每个国家都能做到的。”

佩里说，自己看过很多中国各地医护人员驰援武汉的照片，深受震撼。“如果我是（这些医护人员）中的一员，我不确定自己是否有这样的勇气，但他们却坚定勇敢，义无反顾地奔赴一线。”在他看来，这场抗疫战斗凸显了中国人民的无私奉献和团结协作。

佩里认为，中国在疫情发生后积极同世界卫生组织和国际社会交流信息，令人称赞。正是得益于此，其他国家才能迅速行动起来，包括英国在内的各国科研人员才能迅速投入到疫苗研发工作中。

在他看来，中国在防控疫情的同时做出有序复产复工的决定，这并非易事，但这是正确决策，体现出决策者的大局观和长远眼光。

佩里指出，当今世界各国紧密相连，如果将某一国家孤立或对其视而不见，最后可能会出现各国都受影响的局面。“当下，各国需要携手努力，加强协作，共同研制疫苗，遏制疫情扩散，最终战胜疫情。”

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