拉美多国加强应对新冠肺炎疫情举措

新华社北京2月27日电 综合新华社驻外记者报道：巴西卫生部26日宣布该国确诊拉美首例新冠病毒感染病例后，巴西、哥伦比亚、玻利维亚、委内瑞拉等拉美国家纷纷表示加强应对新冠肺炎疫情的举措。

根据巴西卫生部的消息，在巴西最大城市圣保罗确诊的这名患者现年61岁，曾于本月9日至21日赴意大利北部新冠肺炎疫情严重的伦巴第大区旅行。据悉，患者症状较轻，临床状况良好，无需住院，但需在接下来的14天内隔离，医护团队将会积极监测。目前，有关部门正在抓紧确认这名患者的密切接触者。

圣保罗州26日宣布成立紧急委员会，监控并协调抗击病毒传播的各项行动。圣保罗州官方说，当地首先采取的措施之一是在公立和私立医院设立隔离区，用于接收确诊病例。

此外，巴西目前尚有疑似病例20例。

哥伦比亚总统杜克26日宣布，将在哥伦比亚发起抗击新冠病毒的教育活动，使民众了解疫情发展并采取谨慎态度。哥政府将加强预防措施，优化疫情应对方案。他表示，目前哥伦比亚正在机场等地加强监测。

同时，杜克呼吁民众冷静对待当前情况，以世界卫生组织和哥伦比亚卫生部门发布的信息为准。

玻利维亚同一天也宣布加强边境管控。玻利维亚负责公共安全的副部长圣玛丽亚表示，该国与外界联系主要通过秘鲁和巴西，玻利维亚与上述两国通航的机场已采取监测体温等措施。同时，该国各口岸也将特别关注来自出现过新冠病毒感染确诊病例地区的旅客。

玻利维亚卫生部负责流行病学的官员巴伦西亚说，该国行政首都拉巴斯有一疑似病例正在接受观察。

委内瑞拉卫生部长阿尔瓦拉多26日也表示，委内瑞拉自5周前开始在本国口岸保持监测。他呼吁大众保持空间清洁和合理通风，并在出现发烧或呼吸困难等症状时及时就医。（参与记者：周星竹、李家瑞）

(责编：于洋、刘洁妍)