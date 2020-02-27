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中企承建柬埔寨58号公路通车

2020年02月27日08:21  来源：人民网-国际频道
 

人民网曼谷2月26日电（记者 赵益普）26日，连接柬埔寨班迭棉吉、奥多棉吉两省的58号公路正式通车。58号公路全长174公里，项目修建长达四年，中方为其提供了优惠出口买方信贷资金支持。该项目由中国企业上海建工集团承建。柬埔寨首相洪森、中国驻柬埔寨大使王文天，以及柬多位副首相和政府高官、民众共一万余人出席了当天举行的通车仪式。

在通车仪式上，洪森高度评价柬中全面战略合作伙伴关系，称世界上没有其他国家像中国一样对柬提供真诚无私的帮助。中方已为柬修建了3000多公里公路，数座跨湄公河大型桥梁，为柬医疗卫生、水利灌溉、教育、人力资源等各个领域提供了大量援助，这是不容诋毁和质疑的不辩事实。

洪森强调，柬中是命运共同体，自己日前访问中国，就是要用实际行动展示与中国患难与共的决心。柬中双方将继续在各领域平等互利地开展务实合作，共克时艰，在特殊时期柬方将继续坚定支持中国抗击疫情，不停航不撤侨不歧视中国人。

王文天表示，中柬传统友谊最显著的特点就是双方始终守望相助，患难与共。近年来，中柬两国在柬西部地区合作实施了多个基础设施建设项目，形成了西北地区交通网络的主干线，极大地提高了本区域的交通效率，为促进柬经济社会发展，改善当地人民生活发挥了重要作用。虽然当下的新冠疫情给双边务实合作带来一些困难，但随着疫情逐步缓解，中柬在各领域的务实合作必将迸发出更大的活力与生机。

(责编：崔越、刘洁妍)
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