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中国代表呼吁也门早日启动政治进程

2020年02月27日08:19  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国2月25日电（记者 李晓宏）联合国安理会25日表决也门问题决议草案，中国投了弃权票。中国常驻联合国副代表吴海涛在表决后的解释性发言中强调，包括中方在内的多数安理会成员希望也门早日启动政治进程，不愿看到也门问题卷入地区复杂局势。

吴海涛说，近期也门地面局势恶化，政治解决面临挑战，人道局势严峻。延长安理会对也门定向制裁措施和制裁委专家小组授权，总体有利于推进也门问题政治解决，中方原则支持，希望安理会就此通过技术性延期决议。

他指出，过去一段时间，中方积极参与有关决议草案磋商，多次对案文提出修改意见，希望案文体现安理会成员最广泛共识，避免引入复杂因素，维护安理会团结。遗憾的是，刚刚表决的决议草案未能满足中方关切，中方不得不对决议草案投了弃权票。

他说，草案要求专家小组研提用来组装无人机等物项的商品清单，此项授权过于宽泛。最新案文就此进行了适当限定，并明确表示这一要求不应对合法商业活动造成负面影响。专家小组应严格遵守授权，确保其工作旨在有效限制受制裁实体和个人的行为，避免滥用。各方本应首先在制裁委层面进行充分讨论。

他指出，草案对列名标准作了不必要的更改。中方同意应根据实际情况，对招募儿童兵和冲突中性暴力问题表达关切。招募儿童兵、在冲突中实施性暴力已包含在现有决议中“违反国际人权法和人道法”这条列名标准之内。将上述两种行为单独作为列名标准，尚未经过制裁委充分讨论，也不符合制裁委实践。中方对在安理会层面仓促修改列名标准存在关切。

吴海涛表示，制裁措施和制裁委工作应服务于政治解决的总目标，更多体现建设性，避免导致地区局势进一步紧张。

(责编：崔越、刘洁妍)
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