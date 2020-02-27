阿富汗总统同意暂缓连任就职仪式

美国国务院25日说，阿富汗政府同意暂缓举行总统阿什拉夫·加尼的连任就职仪式。消息人士前一天披露，美国施压加尼政府，希望他推迟就职，以便美方有更多时间斡旋阿富汗总统选举争议。

【美国分头施压】

美国国务院发言人摩根·奥尔塔格斯25日说，阿富汗政府同意暂缓举行总统加尼的连任就职仪式，以便有更多时间化解总统选举争议以及组建代表团与塔利班和谈。

阿富汗去年9月28日举行总统选举，拖延近5个月于今年2月18日公布计票结果，显示加尼获得50.64%选票，政府首席执行官阿卜杜拉·阿卜杜拉获得39.52%选票。依据选举法，候选人获得半数以上简单多数选票当选。

然而，阿卜杜拉指责选举舞弊，拒绝承认这一计票结果，宣称自己获胜，誓言要组建一个“平行政府”与加尼唱对台戏。

加尼原本定于27日举行总统就职仪式。按阿富汗媒体说法，阿卜杜拉筹备同一天宣誓就任总统。

一名熟悉美国对阿富汗事务的官员24日告诉路透社，美国阿富汗事务特使扎尔梅·哈利勒扎德上周前往阿富汗，一方面劝说加尼暂缓就职，另一方面施压阿卜杜拉不要轻易行动。

阿卜杜拉发言人25日披露，加尼和阿卜杜拉均同意将各自的就职仪式推迟两周。就美国方面的最新说法，加尼发言人拒绝公开回应。

【美欧立场分歧】

美国和不少欧洲国家在阿富汗派驻军队。不少人注意到，就阿富汗总统选举一事，美方立场明显与欧洲盟友不一致。阿富汗计票结果公布次日、即19日，欧洲联盟宣布承认加尼胜选。美国迄今并未认可阿富汗总统选举任何一方获胜。

奥尔塔格斯25日含糊其辞地说，美国“注意到”阿富汗总统选举结果显示加尼占优势，选举结果“引发一些关切”，美国希望各方按照宪法和法律程序化解争议。

奥尔塔格斯说，美国希望阿富汗组建一个能够代表全体阿富汗人的“包容性”政府，呼吁各方冷静对话、不要动用或威胁动用武力解决。她还显然针对阿卜杜拉喊话说，阿富汗政治人物不应采取破坏稳定的行动，例如组建违宪的“平行政府架构”。

美国媒体报道，对今年谋求连任的美国总统唐纳德·特朗普来说，兑现承诺撤回驻扎阿富汗的大约1.3万名美军士兵、与塔利班签署和平协议可作为主要外交成果，无疑有利于选情。

值得注意的是，涉及驻阿美军、阿富汗安全部队、塔利班在阿富汗境内减少暴力活动的协议22日起生效，为期一周，到期后美国有望与塔利班签署和平协议，随后阿富汗将启动国内和平进程。

美方顾虑，如果无法妥善化解这场选举争议，阿富汗政府组建代表团与塔利班和谈一事可能旁生枝节。

加尼与阿卜杜拉2014年因总统选举结果发生分歧，引发政治危机，在美国调解下接受加尼任总统、阿卜杜拉任新设政府首席执行官一职的分权方案。观察人士猜测，美国这次可能再撮合两人效法当年分权安排，组建联合政府，但加尼排除这一可能性。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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