人民网>>国际

阿富汗总统同意暂缓连任就职仪式

2020年02月27日08:19  来源：新华网
 

　　美国国务院25日说，阿富汗政府同意暂缓举行总统阿什拉夫·加尼的连任就职仪式。消息人士前一天披露，美国施压加尼政府，希望他推迟就职，以便美方有更多时间斡旋阿富汗总统选举争议。

　　【美国分头施压】

　　美国国务院发言人摩根·奥尔塔格斯25日说，阿富汗政府同意暂缓举行总统加尼的连任就职仪式，以便有更多时间化解总统选举争议以及组建代表团与塔利班和谈。

　　阿富汗去年9月28日举行总统选举，拖延近5个月于今年2月18日公布计票结果，显示加尼获得50.64%选票，政府首席执行官阿卜杜拉·阿卜杜拉获得39.52%选票。依据选举法，候选人获得半数以上简单多数选票当选。

　　然而，阿卜杜拉指责选举舞弊，拒绝承认这一计票结果，宣称自己获胜，誓言要组建一个“平行政府”与加尼唱对台戏。

　　加尼原本定于27日举行总统就职仪式。按阿富汗媒体说法，阿卜杜拉筹备同一天宣誓就任总统。

　　一名熟悉美国对阿富汗事务的官员24日告诉路透社，美国阿富汗事务特使扎尔梅·哈利勒扎德上周前往阿富汗，一方面劝说加尼暂缓就职，另一方面施压阿卜杜拉不要轻易行动。

　　阿卜杜拉发言人25日披露，加尼和阿卜杜拉均同意将各自的就职仪式推迟两周。就美国方面的最新说法，加尼发言人拒绝公开回应。

　　【美欧立场分歧】

　　美国和不少欧洲国家在阿富汗派驻军队。不少人注意到，就阿富汗总统选举一事，美方立场明显与欧洲盟友不一致。阿富汗计票结果公布次日、即19日，欧洲联盟宣布承认加尼胜选。美国迄今并未认可阿富汗总统选举任何一方获胜。

　　奥尔塔格斯25日含糊其辞地说，美国“注意到”阿富汗总统选举结果显示加尼占优势，选举结果“引发一些关切”，美国希望各方按照宪法和法律程序化解争议。

　　奥尔塔格斯说，美国希望阿富汗组建一个能够代表全体阿富汗人的“包容性”政府，呼吁各方冷静对话、不要动用或威胁动用武力解决。她还显然针对阿卜杜拉喊话说，阿富汗政治人物不应采取破坏稳定的行动，例如组建违宪的“平行政府架构”。

　　美国媒体报道，对今年谋求连任的美国总统唐纳德·特朗普来说，兑现承诺撤回驻扎阿富汗的大约1.3万名美军士兵、与塔利班签署和平协议可作为主要外交成果，无疑有利于选情。

　　值得注意的是，涉及驻阿美军、阿富汗安全部队、塔利班在阿富汗境内减少暴力活动的协议22日起生效，为期一周，到期后美国有望与塔利班签署和平协议，随后阿富汗将启动国内和平进程。

　　美方顾虑，如果无法妥善化解这场选举争议，阿富汗政府组建代表团与塔利班和谈一事可能旁生枝节。

　　加尼与阿卜杜拉2014年因总统选举结果发生分歧，引发政治危机，在美国调解下接受加尼任总统、阿卜杜拉任新设政府首席执行官一职的分权方案。观察人士猜测，美国这次可能再撮合两人效法当年分权安排，组建联合政府，但加尼排除这一可能性。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved