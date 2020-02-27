德国执政党“接班”人选浮出水面

德国执政党基督教民主联盟（基民盟）24日决定于4月25日举行特别党代会，选举出新任党主席，接替已宣布辞职的安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔。目前共有3人宣布参选。

【三位“大佬”参选】

北莱茵—威斯特法伦州（北威州）州长阿明·拉舍特25日在首都柏林宣布参选。

出人意料的是，“少壮派”代表、80后现任卫生部长延斯·施潘放弃竞争党首，选择支持拉舍特，若拉舍特当选党主席，他将担任副主席。施潘说：“只能有一名党首……我们必须比过去更紧密地团结在一起。”

当天晚些时候，现年64岁的弗里德里希·默茨宣布参选。默茨出身律师，曾担任欧洲议会议员、德国联邦议院议员和联盟党（由基民盟及其姊妹党基督教社会联盟组成）在联邦议院的党团主席。2018年12月，他惜败于克兰普-卡伦鲍尔，未能当选党首。

德国《图片报》报道，克兰普—卡伦鲍尔24日在基民盟主席团会议前与默茨通电话，向他许诺一个部长职位，被默茨拒绝。默茨25日说，这次参选是为胜利而来，而不是“位子”。他还说，2018年竞选党首时的演讲不够好，“今年比2018年时的机会要好得多”。

第三名参选人诺贝特·勒特根现年54岁，曾任基民盟副主席、环境部长，现任联邦议院外交委员会主席。他在克兰普-卡伦鲍尔辞职后最先宣布竞选基民盟主席，是媒体预料之外的候选人。他说将与一名女士搭档竞选，尚不清楚这名女性是谁。

舆观调查公司24日受德新社委托所作民意调查结果显示，18%的调查对象希望看到默茨当选基民盟党首；12%看好基社盟主席马库斯·泽德带领联盟党参加联邦议院选举；勒特根、拉舍特和施潘的支持率分别为11%、9%和7%；43%“未作决定”。

【执政路线之争】

中间派别的拉舍特被普遍认为是默克尔的铁杆支持者。2015年难民危机时他坚持“欢迎政策”，现阶段则倾向于收紧移民政策，政策主张与默克尔保持同步。舆论认为，如果他当选基民盟主席，可能会较大程度上继承默克尔的政策。

德国电视一台解读，拉舍特下了一步漂亮的棋，他与施潘“捆绑”，能够凝聚基民盟北威州党部一大部分人员的支持。

施潘助选拉舍特，而不与默茨合作，因为“这样的团队无法互补”，无法统一基民盟内部各个派别的意见。

同属中间派别的勒特根表示，乐见公开竞争党主席职位的局面。他主张基民盟找到明确定位，找出与左翼和右翼的差异政策。

默茨与默克尔路线不一致。他25日说：“我们今天有两个选择，延续过去和开始革新。我选择开始革新。”

德国媒体津津乐道于默茨与默克尔的“私人恩怨”：他2000年出任联盟党联邦议院党团主席，而这一职务两年后被默克尔夺走；默克尔2002年希望代表基民盟竞选德国总理，遭默茨反对，只好让出机会。一些媒体将默茨此次参选描述为“寻求复仇”。

默茨曾在2000年强调德国民族身份，拒绝多元文化主义，认为德意志文化应该主导整个国家的文化。这番言论当时广受讨论。

本月早些时候，默茨说，将会努力争取那些投票给右翼政党选择党的选民。有分析师认为，默茨如果出任基民盟主席，或许会走上一条“右转道”。

德国电视一台认为，施潘和拉舍特代表走中间路线的基民盟，默茨则代表一个走明显更为保守路线的基民盟。

克兰普-卡伦鲍尔先前被视作默克尔的“接班人”。但受图林根州州长选举中基民盟地方党部涉嫌与选择党“勾结”一事影响，她遭受巨大政治压力，本月10日辞去党主席职务。（顾梓峄）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)