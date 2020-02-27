人民网>>国际

德国执政党“接班”人选浮出水面

2020年02月27日08:17  来源：新华网
 

　　德国执政党基督教民主联盟（基民盟）24日决定于4月25日举行特别党代会，选举出新任党主席，接替已宣布辞职的安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔。目前共有3人宣布参选。

　　【三位“大佬”参选】

　　北莱茵—威斯特法伦州（北威州）州长阿明·拉舍特25日在首都柏林宣布参选。

　　出人意料的是，“少壮派”代表、80后现任卫生部长延斯·施潘放弃竞争党首，选择支持拉舍特，若拉舍特当选党主席，他将担任副主席。施潘说：“只能有一名党首……我们必须比过去更紧密地团结在一起。”

　　当天晚些时候，现年64岁的弗里德里希·默茨宣布参选。默茨出身律师，曾担任欧洲议会议员、德国联邦议院议员和联盟党（由基民盟及其姊妹党基督教社会联盟组成）在联邦议院的党团主席。2018年12月，他惜败于克兰普-卡伦鲍尔，未能当选党首。

　　德国《图片报》报道，克兰普—卡伦鲍尔24日在基民盟主席团会议前与默茨通电话，向他许诺一个部长职位，被默茨拒绝。默茨25日说，这次参选是为胜利而来，而不是“位子”。他还说，2018年竞选党首时的演讲不够好，“今年比2018年时的机会要好得多”。

　　第三名参选人诺贝特·勒特根现年54岁，曾任基民盟副主席、环境部长，现任联邦议院外交委员会主席。他在克兰普-卡伦鲍尔辞职后最先宣布竞选基民盟主席，是媒体预料之外的候选人。他说将与一名女士搭档竞选，尚不清楚这名女性是谁。

　　舆观调查公司24日受德新社委托所作民意调查结果显示，18%的调查对象希望看到默茨当选基民盟党首；12%看好基社盟主席马库斯·泽德带领联盟党参加联邦议院选举；勒特根、拉舍特和施潘的支持率分别为11%、9%和7%；43%“未作决定”。

　　【执政路线之争】

　　中间派别的拉舍特被普遍认为是默克尔的铁杆支持者。2015年难民危机时他坚持“欢迎政策”，现阶段则倾向于收紧移民政策，政策主张与默克尔保持同步。舆论认为，如果他当选基民盟主席，可能会较大程度上继承默克尔的政策。

　　德国电视一台解读，拉舍特下了一步漂亮的棋，他与施潘“捆绑”，能够凝聚基民盟北威州党部一大部分人员的支持。

　　施潘助选拉舍特，而不与默茨合作，因为“这样的团队无法互补”，无法统一基民盟内部各个派别的意见。

　　同属中间派别的勒特根表示，乐见公开竞争党主席职位的局面。他主张基民盟找到明确定位，找出与左翼和右翼的差异政策。

　　默茨与默克尔路线不一致。他25日说：“我们今天有两个选择，延续过去和开始革新。我选择开始革新。”

　　德国媒体津津乐道于默茨与默克尔的“私人恩怨”：他2000年出任联盟党联邦议院党团主席，而这一职务两年后被默克尔夺走；默克尔2002年希望代表基民盟竞选德国总理，遭默茨反对，只好让出机会。一些媒体将默茨此次参选描述为“寻求复仇”。

　　默茨曾在2000年强调德国民族身份，拒绝多元文化主义，认为德意志文化应该主导整个国家的文化。这番言论当时广受讨论。

　　本月早些时候，默茨说，将会努力争取那些投票给右翼政党选择党的选民。有分析师认为，默茨如果出任基民盟主席，或许会走上一条“右转道”。

　　德国电视一台认为，施潘和拉舍特代表走中间路线的基民盟，默茨则代表一个走明显更为保守路线的基民盟。

　　克兰普-卡伦鲍尔先前被视作默克尔的“接班人”。但受图林根州州长选举中基民盟地方党部涉嫌与选择党“勾结”一事影响，她遭受巨大政治压力，本月10日辞去党主席职务。（顾梓峄）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved