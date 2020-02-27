找准“脱欧”后定位　英国拟作全面政策评估

英国政府26日宣布，首相鲍里斯·约翰逊当天正式启动全政府范围内的政策评估，从外交政策、防务、安全和国际开发视角重新检视英国的优先方向和目标，规模为冷战结束以来最大。这一综合评估的主体部分有望于今年晚些时候结束，但评估所作政策建议料将执行数年。

英政府同期将作全面支出评估，确保各部门获得足够资源，落实综合评估的结论。

【“脱欧”后调整】

英国首相府当天发表声明说，英国脱离欧洲联盟带来新机遇，让英国在当前全球形势急剧变化时“定义并强化”自身定位。英国必须随国际风云变幻而动，“掌握新技术、新理念，确保英国目前以及今后数十年的外交政策植根于国家利益”。

声明说，综合评估是“自冷战结束以来最大规模”评估，“覆盖英国在全球地位的方方面面”，将“整体考虑英国面临的全球性机遇与挑战”，同时确定政府的应对措施。

综合评估将寻求创新方法提升英国在海外利益，同时继续保持防务开支占国内生产总值(GDP)2%、海外援助占国民总收入(GNI)0.7%的目标。声明说，为改进英国海外活动，综合评估将审视的领域包括军事采购、打击严重和有组织犯罪、更好利用技术与数据应对威胁。

英国政府内部与外部专家将一同参与综合评估。评估组成员向约翰逊汇报，由内阁办公厅牵头的跨部门团队以及首相府专家团队对评估提供支持。外交部、国防部、国际开发事务部、内政部、财政部和商务部等部门参与评估。约翰逊主持的英国国家安全委员会将就评估作出决策。

英国《泰晤士报》报道，综合评估还将审视英国与盟友国家分担责任、情报机构作用等事务。评估预计将在今年秋季前结束。

【外交军事并重】

按照英国天空新闻频道的说法，与以往军事事务主导的评估不同，综合评估将加大对英国外交政策和国际定位的关注。实际上把政策评估命名为“综合评估”而非2010年和2015年的“战略防卫与安全评估”，已反映外交政策的受关注程度。

英国皇家三军研究所副所长马尔科姆·查默斯欢迎政府关注外交政策，认为有必要大幅调整外交政策，以协助政府回应美国总统唐纳德·特朗普奉行的“美国优先”政策等“国际趋势”。查默斯认为，这些趋势可能置“寻求国家利益”的英国于孤立境地。英国的“关键盟友关系”正面临国际形势变化所带来的风险，“新评估应以缓解这类风险为中心”。

路透社说，“脱欧”是英国自第二次世界大战结束以来最重大的一次地缘政策调整，不少外交人士预期，英国今后将日益依赖美国。另据《泰晤士报》先前报道，参与撰写综合评估报告的首相外交政策顾问约翰·比尤是美国前国务卿亨利·基辛格的追随者，主张强化欧美政治、经济和军事合作。

为增进与美国关系，英国在防务政策方面已有“大动作”。国防大臣本·华莱士25日向议会证实，英国将替换核弹头，新一代核弹头从美国购买。这一消息由五角大楼率先披露。

【钱从哪里来？】

就如何为执行评估所作建议筹措资金，《泰晤士报》和天空新闻频道援引知情人士作不同推测。

除追加政府投入以及首相府声明提及的军事采购改革外，英国可能借裁军调整支出。约翰逊似乎已放弃往届保守党政府所作“至少保留8.2万陆军军人”承诺。随着地面全面作战的可能性减小，英政府可能考虑削减坦克数量，同时增加对信息战、网络战所需尖端武器、数字和航天技术的投入。

还有一种可能是整合各政府部门预算。英国国防部目前预算大约400亿英镑，系全政府最大，但如何分配已是难题。一名知情人士说，政府可能考虑把国防部、外交部和国际开发事务部的财政拨款汇集到一起。

另一名知情人士说，分得大约140亿英镑预算的国际开发事务部今后可能并入预算较少的外交部，依据是目前这两个部门的所有政务次官兼有两个部门的职衔，英国政府机构首次出现这种情况。（海洋）（新华社专特稿）

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