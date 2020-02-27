韩国总和生育率呈新低　连续两年不足1

韩国统计局26日发布数据，显示韩国2019年总和生育率呈现历史最低水平，每名女性平均生育0.92名子女，比2018年的平均数0.98进一步降低。

韩联社报道，韩国连续两年总和生育率低于1，显示韩国人口持续减少趋势；韩国目前是经济合作与发展组织（经合组织）成员中唯一总和生育率不足1的经济体。

韩国2019年每1000人中出生人口为5.9人，2018年数据为6.4；新生儿数量30.31万人，比2018年少7.3%。两个数据同降至有记录以来最低水平。

韩国自1970年开始汇编本国生育率相关统计数据，当年总和生育率是4.53；对比半个世纪前，韩国生育率显著下降。按照发达国家普遍认同的标准，韩国想要维持目前5100万人口水平，总和生育率需要达到2.1，意味着同一代女性所生育子女的数量恰好足够替代女性本身及其伴侣，同时考虑男孩多于女孩、女孩可能夭折等因素。

韩国政府自2006年以来已经投入185万亿韩元（约合1520亿美元）鼓励生育，但数据表明政府措施没能扭转人口下降趋势。根据韩联社的说法，生育率下降的主要原因是韩国经济增长缓慢，年轻一代面临就业压力，因而逃避恋爱、婚育；另外还有私立教育费用和房价高涨、育儿女性难找工作等因素。专家建议，韩国政府采取的政策需要致力于改变韩国的社会和文化结构，才能切实提高生育率。（沈敏）【新华社微特稿】

(责编：于洋、刘洁妍)