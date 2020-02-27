陈旭：中国坚决反对个别国家就涉疆问题对中国无端指责

人民网日内瓦2月26日电（记者 张朋辉）2月26日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使在人权理事会第43届会议上发言，就有关人权问题阐述中方立场。

陈旭说，今年是联合国成立75周年。和平与发展仍是国际社会的共同愿望，但当今世界仍不太平，单边主义和保护主义上升，以联合国为核心的国际体系面临严峻挑战。一些国家热衷于将人权作为政治工具，发展中国家关注的经济、社会、文化权利和发展权仍未得到应有重视，实现人人享有人权的目标依然任重而道远。

陈旭表示，攀登人权高峰的道路从来不止一条，应当允许各国根据自身国情和人民意愿选择合适的登山路径，强行规定一种路径的作法既不民主，也不科学。只有遵守《联合国宪章》的宗旨和原则，尊重别国选择的社会制度和人权发展道路，共同倡导对话与合作，摒弃将人权问题政治化和双重标准做法，国际人权事业才能健康、稳定、持久发展。

陈旭表示，中国始终将人民群众的幸福生活作为最大的人权，走出了一条符合自身国情的人权发展道路。改革开放以来，中国经济社会发展和人权事业取得了巨大成就，各族人民安居乐业，和睦相处。今年中国将消除绝对贫困，全面建成小康社会。但个别国家基于对中国的偏见，在高级别会议上就涉疆问题对中国横加指责，中国坚决反对，也绝不接受。中国在新疆采取包括设立职业技能教育培训中心等一系列反恐和去极端化措施，极大地改善了新疆安全形势，维护了新疆各族人民的人权，也对国际反恐和去极端化努力做出了重要贡献。新疆已连续三年多没有发生暴力恐怖案件，在职业技能教育培训中心参加去极端化项目的学员已全部结业，在政府帮助下实现了稳定就业，重新融入社会，生活越来越好。

陈旭指出，中国政府已接待超过1000名各国外交官、国际组织官员、媒体记者、宗教领袖访问新疆。去过新疆的人都表示，他们在新疆的所见所闻与西方媒体描述的完全不一样。中方愿邀请更多国家去新疆走一走、看一看，亲身感受新疆经济、社会和人权事业的发展。中方欢迎人权高专巴切莱特女士今年访问中国包括新疆，正就有关具体安排同人权高专办保持密切沟通。

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