中国代表：坚决反对个别国家就涉疆问题对中国无端指责

新华社日内瓦2月26日电（记者聂晓阳 陈俊侠）中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭26日在联合国人权理事会第43次会议高级别会议一般性辩论发言中表示，个别国家基于对中国的偏见和误判，在高级别会议上就涉疆问题对中国横加指责，中国坚决反对，也绝不接受。

陈旭表示，中国在新疆采取包括设立职业技能教育培训中心等一系列反恐和去极端化措施，极大地改善了新疆安全形势，维护了新疆各族人民的人权，也对国际反恐和去极端化努力做出了重要贡献。新疆已连续三年多没有发生暴力恐怖案件，在职业技能教育培训中心参加去极端化项目的学员已全部结业，在政府帮助下实现了稳定就业，重新融入社会，生活越来越好。

陈旭指出，中国政府已接待超过1000名各国外交官、国际组织官员、媒体记者、宗教领袖访问新疆。去过新疆的人都表示，他们在新疆的所见所闻与西方媒体描述的完全不一样。中国愿意邀请更多人士去新疆走一走、看一看，亲身感受新疆经济、社会和人权事业的发展。中方欢迎联合国人权高专巴切莱特女士今年访问中国包括新疆，正就有关具体安排同人权高专办保持密切沟通。

陈旭说，中国始终将人民群众的幸福生活作为最大的人权，走出了一条符合自身国情的人权发展道路，中国经济社会发展和人权事业取得了巨大成就，各族人民安居乐业，和睦相处。今年中国将消除绝对贫困，全面建成小康社会。

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