乌克兰东部冲突各方未就设立更多撤军地点达成一致

新华社明斯克2月26日电（记者魏忠杰 李佳）乌克兰问题三方联络小组（俄罗斯、乌克兰及欧洲安全与合作组织）26日在白俄罗斯首都明斯克举行例行会谈，与会的乌东部冲突各方未就设立更多撤军地点问题达成一致。

欧安组织特别代表海迪·格劳在会谈后举行的新闻发布会上说，三方联络小组安全工作组在当天的会谈中除了讨论乌东地区的总体局势，还主要讨论了确定更多撤军地点问题。“虽然各方在此问题上付出了很多时间和努力，但这一问题还需要继续努力解决”。

此前，乌东部冲突各方自去年10月底开始分别从乌东地区的佐洛托耶和彼得罗夫斯科耶两处地点撤军。在设立更多撤军地点的问题上，三方联络小组虽经多次讨论，但冲突各方一直未能达成共识。

格劳说，停火是履行明斯克协议的关键，但上周乌东部卢甘斯克州出现违反停火次数激增的情况，交火中还使用了明斯克协议禁止使用的武器，导致当地平民再次付出沉重代价，这令人无法接受。她呼吁冲突双方完全遵守停火安排。

据她介绍，在当天的三方联络小组其他各工作组会谈中，各方讨论了交换在押人员、保障有效寻找失踪人员、在接触线上开设新的通行站、乌东部地区退休金发放和恢复供水、乌东部地区特殊地位及“施泰因迈尔模式”文本等问题。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，确定了停火线。此后，大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件仍时有发生。

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