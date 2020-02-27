中国代表：齐心协力推动伊核全面协议履约再出发

新华社维也纳2月26日电（记者于涛）2月26日，伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议在奥地利维也纳举行，讨论全面协议执行相关问题，并协调下步行动。欧盟对外行动署秘书长施密特主持会议，伊朗副外长阿拉格齐、俄罗斯副外长里亚布科夫及英国、法国、德国相应官员与会。中国常驻维也纳联合国代表王群率团出席。

王群指出，全面协议是多边外交的重要成果，得到国际社会大多数国家的支持。美国退出全面协议并对伊朗极限施压，是造成伊核局势持续紧张的根源，也是全面协议面临的最大威胁。我们站在历史正确的一边，形势越是困难，越是要坚定信心，把正确的事情办到底。任何外交努力都应以维护全面协议为基本前提，各方必须以维护全面协议为出发点，客观公正处理伊核问题。伊方在减少履约方面总体保持克制，继续接受国际原子能机构监督核查，并强调其所采取的所有措施都是可逆的。当前形势下，中方希望全面协议各方从长远和大局出发，坚持在联委会框架下解决履约分歧。

王群强调，当务之急是各方共同努力恢复全面协议权利与义务的平衡，按照循序渐进和分步对等原则，采取实际举措，推动完整、有效履行全面协议。中方期待欧方对伊“贸易结算支持机制”发挥实效，并采取其他举措切实保障伊方经济利益，支持法方早日重启外交斡旋。同时，中方也鼓励伊方继续致力于恢复全面履约。阿拉克重水堆改造项目现在不断取得新的进展，中方将在此基础上，继续与各方一道，进一步推进这一项目。

会后，施密特发表主席声明。声明表示，各方重申致力于维护全面协议，推动缓和伊核局势，将努力保障伊方经济利益，恢复全面协议权利和义务平衡，希望伊方全面履行核领域承诺，继续与国际原子能机构保持合作，欢迎中方等推动阿拉克重水堆改造取得进展。

(责编：于洋、刘洁妍)