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南非财政部长公布税收提案 将降低个人所得税

2020年02月27日08:08  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡2月26日电（王磊）据南非政府官方消息，尽管财政收入缺口高达630亿兰特，财政部长蒂托·姆博韦尼（Tito Mboweni）在日前宣布的税收提案仍将降低个人所得税。

姆博韦尼表示，新税收提案将减少个人所得税。例如，一名教师平均年收入46万兰特，每年少交税近3400兰特；平均年收入26.5万兰特，每年将少交税1500兰特。该调整符合财政部推动（经济）增长的目标。

姆博韦尼说，财政部正在提议扩大企业所得税基，额外收入将在将来用于减少公司税，以帮助企业发展。“初创企业对南非经济发展非常重要，政府会从多方面提供支持，包括小企业税收优惠制度、增值税登记门槛和流转税，并将确保有效实施这些措施，同时减少欺诈和滥用。”

财政部在预算审查文件中宣布，个人所得税级和退税率均将高于预期通胀水平。“2020至2021年度，个人所得税级和一级、二级和三级退税将增加5.2%，高于4.4%的预期通胀率。这次调整将带来20亿兰特的税收减免。” 姆博韦尼表示，一级退税的变化将免税起征点从79000兰特提高到83100兰特。

在过去的五年里，南非政府实施了大幅增税，然而预计财政收入和实际财政收入之间的差距仍持续扩大，经济增长持续放缓。姆博韦尼表示，个人收入、消费和企业盈利能力增长停滞不前，个人所得税、增值税和企业所得税税收收入下降，而这些税收收入占总税收的80%以上。在这种情况下，大幅增税不太可能奏效。与其他发展水平相似的国家相比，南非的税收占国内生产总值的比例已经相对较高。

姆博韦尼说，“此时增税可能会损害南非经济复苏的能力。因此，政府不会从2020至2021年度的税收提案中增加额外税收。”

2020至2021年度税收提案的主要内容为：降低个人所得税，财政部调整个人所得税级和退税增长率高于预期通胀率；进一步限制企业利息减免，以避免税基侵蚀和利润转移；限制企业将前一年度评估损失用于抵减应纳税所得额；燃油税增加25分/升，包括一般燃油税增加16分/升，公路意外集锦税增加9分/升，以适应通货膨胀；自2020年3月1日起，将免税储蓄账户的年度供款限额增加3000兰特；将烟酒消费税提高4.4%至7.5%。

财政部还宣布从2020年3月1日起，将南非人民取得外国薪酬的免税上限提高至每年125万兰特，以此鼓励所有在国外工作的人保持与本国的联系。

(责编：崔越、刘洁妍)
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