人民网堪培拉2月26日电（记者 陈效卫）“目前受新冠肺炎疫情影响，西澳的旅游、教育、中小企业损失非常严重，但西澳与中国是长期友好的合作伙伴，相信我们一定会共渡难关。”西澳大利亚州政府首席代表克罗克特2月25日在西澳州府珀斯举行的“新冠病毒疫情与对策研讨会”上表示。

西澳州面积253万平方公里，人口220多万，一直是澳大利亚与中国合作最为密切的州。2019年，西澳对华出口占全澳的61％，创造30万个就业；西澳珀斯铸币厂每年向中国供应200多吨黄金，是上海黄金交易所最大交易商。中国是西澳最大贸易伙伴，也是最大留学生来源国，双方已建立20对姐妹城市关系、40对姐妹学校关系。

“我们大家今天聚在一起，就是为了沟通意见，分享想法，思考及讨论疫情过后，如何尽快恢复西澳与中国的全面合作。”研讨会主持人、澳大利亚中国工商业委员会西澳分会会长汉德利表示。

疫情爆发以来，西澳以各种方式对中国表示慰问和支持。如作为澳第三大铁矿石生产商的福特斯克金属集团（FMG），第一时间为中国一线医护人员捐赠数千医用口罩，向中国合作伙伴宝武集团提供100万澳元（约合460万元人民币），用于将武钢体育中心改造成拥有300多张床位的方舱医院，收治感染新冠肺炎的病人。

作为中国人民的老朋友，西澳州长麦高文更是身体力行，多次发表电视讲话，表示西澳没有确诊病例，代表西澳州政府向中国人民、在澳及全球华人表示关心和慰问，在“脸书”发文强调不应因疫情歧视华人，而应伸出援手。2月18日晚，麦高文自掏腰包，带领州政府官员到唐人街中餐馆就餐，并与中国驻珀斯总领馆的馆员一道，与中餐馆工作人员及顾客亲切交谈，了解餐馆经营情况，听取华社和侨领意见建议，大大提振了当地中餐业的人气和士气。

对于中国的举国抗击疫情，西澳也予以高度赞扬。西澳大利亚州政府首席代表克罗克特表示，他与家人长期工作生活在上海，认为中国在疫情防护和措施处理上非常出色和专业。中国政府高效的反应机制和处理措施，令人印象深刻！在上海的很多民营企业，在这样的特殊时期毅然决然地将防疫安全放在首要位置，正确处理了经济恢复与疫情防护的关系。

中国驻珀斯总领事董志华对记者表示，西澳与中国是天然的合作伙伴，贸易互通有无，形成合作共赢；西澳与北京没有任何时差，10多万华人铺就了“民相亲”的基础。珀斯铸币厂已连续发行两轮中国农历生肖纪念币，也是有力佐证。相信疫情的影响是暂时的，风雨过后就是彩虹！

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