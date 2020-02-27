中国驻荷兰大使徐宏：经历过无数大风大浪的中国经济定能履险如夷

人民网2月27日荷兰海牙电（记者 郑彬）当地时间2月26日，中国驻荷兰使馆与当地《外交官杂志》联合就抗击新冠病毒肺炎疫情面向荷兰主流媒体及各国驻荷兰使团举行吹风会，徐宏大使全面介绍了中国防空疫情的最新举措和积极成效。荷兰外交部、卫生部及海牙市政府代表、当地20余家主流媒体、50余家驻荷兰外交机构及国际组织负责人等共计约200人出席。

徐宏大使首先介绍了中国抗击疫情的阶段性成效，指出目前新增确诊病例总数逐步下降、新增治愈出院病例数快速增加的总趋势，表示相信随着防控措施和救治力量的不断加强，形势将会进一步好转。

徐大使强调，此次疫情是新中国成立以来在中国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，挑战是史无前例的。中国政府始终把维护人民生命安全和身体健康置于首位。习近平主席亲自指挥、亲自部署，提出坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求。中国举全国之力，采取了一系列前所未有的防控和救治举措，取得了非凡的成绩，充分体现了中国政府的责任和担当，充分体现了中国特色社会主义制度的优越性，也充分体现了中国人民大无畏的牺牲精神和空前的凝聚力，为全国乃至世界防疫斗争赢得了宝贵时间。

徐大使针对荷兰企业界的关切指出，疫情对中国经济的短期冲击不可避免，但冲击是有限的、可控的。中国政府一手抓紧防控疫情，一手抓好经济运行，及时出台了一系列有利政策扶企业、保民生、稳外资，中国经济长期向好的基本面没有变，有充足的政策空间应对疫情短期冲击，疫情也在倒逼经济转型升级。随后，徐大使详细介绍了中国下一步在推动企业复工复产、加大宏观政策调节力度、完成扶贫攻坚任务、切实保障民生、稳定外贸外资基本盘等方面所采取的举措。徐大使表示，风物长宜放眼量，看待中国经济发展，应该坚持全面看、辩证看、长远看。经历过无数大风大浪的中国经济定能履险如夷。

徐大使感谢了包括荷兰在内的国际社会对中国抗疫斗争的大力支援，感谢荷兰国王和王后、首相、外交大臣向中国领导人表达慰问和支持，对荷方在预防疫情方面采取的必要且合理的措施以及对借疫情歧视华人现象的谴责立场表示赞赏，并表示，中国将继续同各国一道答应这场疫情狙击战。

最后，徐大使还就信息透明度、中国抗疫的成功经验、反对借疫情稿政治打压和种族歧视等问题回答了记者和在场听众的提问。吹风会现场反响热烈，与会各界人士高度评价中国抗疫举措和取得的积极进展，纷纷表示对中国战胜疫情充满信心，将同中国一起携手努力，共同应对这一国际挑战。

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