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美总统首访印度未弥合贸易分歧

本报驻印度记者  胡博峰

2020年02月27日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　美国总统特朗普2月25日结束对印度为期两天的国事访问。这是特朗普任内首次访问印度。有分析指出，此访象征意义大于实际意义，双方在贸易等问题上的分歧短期内难以弥合。

　　针对外界最为关心的贸易问题，印度总理莫迪在与特朗普会见后的联合记者会上指出，两国将为即将举行的贸易谈判提供“法律途径”，相信两国贸易部长之间的会谈将取得成果。特朗普强调，美印的重点是建立公平互惠的双边经济关系，双方取得了一定进展，但“还没有达成协议”。他还抱怨称，美国商品在印度被征收了高额关税，必须得到公平的对待。

　　美国是印度最大的贸易伙伴之一。美国政府2018年对印度钢铝产品加征关税，去年6月又以“印度未能确保向美国提供公平、合理的市场准入条件”为由，宣布取消对印度的普惠制待遇，引发印方不满。印度随后对包括杏仁、苹果在内的28种美国输印产品加征关税。双方自去年下半年就双边贸易进行谈判，但一直未能达成协议。据美国媒体报道，双方在农产品、医疗设备、数字贸易等问题上分歧明显。

　　此访期间，美印签署了总价值约30亿美元的军购合同及卫生领域的谅解备忘录。美国将向印度出售的军事装备包括24架“MH—60罗密欧”和6架“AH—64E阿帕奇”武装直升机。特朗普2月24日说，美国必须成为印度的首要防务伙伴。外界普遍认为，这番话意在要求印度在武器进口方面进一步摆脱对俄罗斯的依赖。

　　印度媒体认为，作为传统的武器供应商，俄罗斯显然更具竞争力。美国对印只出售产品，却对作为军购合同重点的技术转让三缄其口。过去几年，美国在亚太战略布局中极力拉拢印度。当地舆论认为，美方对印度多取少予，加之印度在莫迪执政下更倾向展现独立自主，美国的意图难以奏效。

　　印度舆论认为，今年是美国大选年，美国总统此访更多着眼于争取400万印度裔选民的选票。“访问象征意义更重于实际成果”，印度曼尼帕尔大学国际关系学教授纳拉帕特指出，印美关系中存在的结构性矛盾导致双方难以进一步靠近，这一点在两国贸易纠纷中表现得尤为明显。在美国抱怨印度对其贸易保护主义政策不公的同时，印度也担心对美放宽市场准入会对本土企业造成冲击。

　　（本报新德里2月26日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年02月27日 17 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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