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友邻携手 共克时艰（大使随笔）

柴文睿

2020年02月27日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　新冠肺炎疫情发生后，中国全国上下团结一心投入到这场保护健康、挽救生命的战斗中。在这一特殊时期，我被派任驻蒙古国大使，肩负起沟通两国政府和人民，共同抗击疫情的使命。

　　我是学习蒙古语的，曾5次到蒙古国工作。每次来到这里，我都能感受到这个国家日新月异的变化，以及中蒙两国人民日益拉近的友好感情。当前，中蒙全面战略伙伴关系步入快车道，两国各领域友好合作遍地开花，实实在在惠及两国人民。中蒙双方互利合作，相互支持，两国关系日益成为邻国间友好关系的典范。

　　患难见真情。疫情发生后，蒙古国总统、总理和外长分别致信习近平主席、李克强总理和王毅国务委员兼外长，向中方表示慰问，对中国采取的积极有效措施予以高度评价。蒙古国政府第一时间向中方提供资金援助。蒙古国自然环境与旅游部、外交部、财政部联合举行新闻发布会，正式启动“永久的邻居、心灵的支持”人道之旅行动，号召全体公务人员和社会各界人士为中国抗击疫情提供支持，得到热烈响应。

　　在中国与疫情进行斗争的艰难时刻，蒙古国政党、军队、智库、民间组织、企业、留华学生和普通民众纷纷伸出援助之手，踊跃捐款捐物，为中国加油，为武汉加油。一位生活在乌兰巴托市的71岁老奶奶，冒着纷飞的大雪，步行来到中国驻蒙古国大使馆，留下300万图格里克（约合7600元人民币）善款后转身离去。寒冷的蒙古高原，暖流在人们心中涌动。

　　在抗击疫情的这段时间里，很多蒙古国小朋友给了我们无限温暖与感动。每天都有很多孩子给使馆打来电话、寄来信件表示慰问。很多孩子在老师和家长带领下，到使馆捐出自己的零花钱。6岁的曼达尔瓦从电视上看到中国遭遇疫情，用自己的零花钱买了11只口罩，委托爸爸送到使馆，说要送给中国小朋友。生活在北京的10岁蒙古国小女孩蜜雪在题为《致白衣天使》的信中写道：“最近武汉正在经历一段非常困难的时期，在重大的疫情面前，白衣天使们非常勇敢坚强，第一时间面对困难。当我知道病人逐渐变多，医护人员需要帮助的时候，我很心疼。在困难面前，没有国界，我们应该共同面对。”她还捐出999元人民币零花钱支持中国抗击疫情。在孩子们身上，我看到了中蒙友谊的世代传承和中蒙关系更加美好的明天。

　　聚沙成塔，集腋成裘。蒙古国人民的点滴善心如同涓涓细流，汇聚成中蒙关系发展的大江大河。据不完全统计，蒙古国社会各界募集的善款已近500万元人民币，蒙古国还向中国捐赠了口罩、防护服等医疗物资。这对一个拥有330万人口，并不十分富裕的发展中国家而言不是小数目，充分体现了蒙古国人民对中国人民的友好情谊。

　　灾难无情人有情。有友好邻居的暖心慰问，有世界各国的大力支持，我们在抗击疫情的道路上并不孤单。相信爱心的明灯定能尽快驱散疫情的阴霾，中国定能赢得抗击疫情的最终胜利。

　　（作者为中国驻蒙古国大使）


　　《 人民日报 》（ 2020年02月27日 17 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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