尼日利亚总统为翁多-临沂工业园落成剪彩揭幕

落成典礼仪式现场（西非华文报供图）

人民网拉各斯2月26日电（姜宣、林琼斯）25日，位于尼日利亚翁多州奥莫托肖地区的翁多-临沂工业园举行落成庆典仪式，尼总统穆罕默杜布·哈里出席并为工业园剪彩、揭幕，翁多州州长阿克瑞杜鲁、埃多州州长古德温·奥巴赛基、奥贡州州长达坡·阿比奥顿、联邦工贸和投资部长理查德·阿德巴约等参加了活动。

布哈里对中国政府和企业对尼日利亚包括工业园建设在内的产能合作提供支持和帮助表示感谢。他说，翁多-临沂工业园的建设符合中尼两国合作发展的共同期待，将进一步推进落实尼日利亚进口替代政策，加快翁多州的工业化进程。

翁多-临沂工业园是山东省临沂市中洋集团在翁多州投资建设的综合性园区，一期规划面积150公顷。2017年4月工业园与翁多州政府共同签署18万亩林地的租赁合同，获得该林地40年的使用权。2018年6月，临沂市与翁多州签订友好合作关系意向书，中洋集团与翁多州政府签订投资合作协议，双方拟就石油化工、纸浆、木薯、甲醇、奶制品加工、饮料等项目进行合作开发。

截至2019年12月，园区已有以生态林业、木业、酒精和纸浆等近十家企业投产运营，创造就业1000余人，带动了周边经济发展。同时，园区积极参与公益事业，为翁多州修建体育场馆，实施千人培训项目，并为多个社区打井供水，受到当地居民的欢迎和支持。

中洋集团董事长助理兼园区销售总监朱伟表示，目前园区已实现“三通一平”，即水通、电通、路通及场地平整，各项配套设施日臻完善，能够满足入园企业的需要。

尼日利亚总统布哈里参观工业园区（西非华文报供图） 尼日利亚总统布哈里为翁多临沂工业园剪彩（西非华文报供图） 尼日利亚总统布哈里为翁多临沂工业园揭幕（西非华文报供图） 尼日利亚总统布哈里为翁多临沂工业园慰问园区工作人员（西非华文报供图） 尼日利亚总统布哈里致辞（西非华文报供图） 中洋集团董事长助理兼园区销售总监朱伟致辞（西非华文报供图） 翁多临沂工业园正门（西非华文报供图）

(责编：贾文婷、杨牧)