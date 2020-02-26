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马哈蒂尔辞职后首次表态愿重新出任马来西亚总理 

2020年02月26日21:47  来源：新华网
 

新华社吉隆坡2月26日电（记者林昊 郁玮）马来西亚过渡总理马哈蒂尔26日发表电视讲话表示，如果得到足够支持，他愿意重新担任总理，致力于组建一届超越党派、只以国家利益为重的政府。

这是马哈蒂尔24日递交辞呈以来首次公开发言。他说，他已承诺辞职，让国会下议院选择他的继任者，但“如果我真的依然得到支持，我会回来”。

马哈蒂尔表示，有许多原因促使他辞职。此外，有人指责他不愿意放弃职位、贪恋权力。但在他看来，眼下应把政治和政党纷争放到一边，职位和权力不是全部，而是实现目的手段，而目的只能是为了国家利益。

同一天，原执政的希望联盟（希盟）宣布，已提名前副总理安瓦尔担任新总理。马哈蒂尔发表讲话后，希盟方面发表声明，表示曾邀请马哈蒂尔重新组建希盟政府，但马哈蒂尔拒绝出席相关会议。因此，希盟剩下的3个政党决定推举安瓦尔作为新总理人选。

马哈蒂尔领导的希盟在2018年5月的大选中获胜。出任总理后，马哈蒂尔多次表示将在一定时间后将总理职务交给安瓦尔，但一直没有确定具体日期，引发外界猜测。

马哈蒂尔24日向马来西亚最高元首阿卜杜拉递交辞呈辞去总理职务。阿卜杜拉接受了马哈蒂尔的辞呈，同时任命他出任过渡总理。马哈蒂尔辞职当天，他所属的土著团结党宣布退出希盟，导致希盟失去在国会下议院的多数优势。

(责编：贾文婷、杨牧)
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