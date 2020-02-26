新华社北京2月26日电 （天下人物）穆巴拉克：中东强人的跌宕人生

新华社记者阚静文

埃及前总统穆巴拉克25日病逝，终年91岁。埃及总统府当天宣布，26日起举行为期三天的全国哀悼。

他以“战争英雄”的身份迈上政坛，自1981年起执掌埃及近30年；他于2011年被迫辞职，并成为该国首位受审的前国家元首……从“铁腕”到“铁笼”，穆巴拉克走过跌宕起伏的戏剧人生。

农民之子的军事起点

穆巴拉克1928年5月4日生于尼罗河三角洲曼努菲亚省的一个农民家庭，1949年和1950年先后毕业于埃及军事学院和空军学院。

穆巴拉克参加了第三次和第四次中东战争，多次立下战功。由于在第四次中东战争期间表现甚佳，穆巴拉克受到高度赞扬，被埃及百姓称为“空中英雄”，还获得共和国勋章。

穆巴拉克成为军营铁旅中一颗冉冉升起的新星，备受时任埃及总统萨达特赏识。1975年4月，他被任命为埃及副总统。

1981年10月，萨达特在开罗检阅军队时遇刺身亡，穆巴拉克逃过一劫。随后，经全民公决，穆巴拉克以98.46%的高支持率当选总统，兼任埃及武装部队最高统帅，自此开启了长达30年的执政生涯。

强人领袖的政治生涯

执政初期，穆巴拉克面临内外交困的局面：外交上，埃及因1979年3月与以色列签订和约，被阿拉伯世界排斥；内政上，埃及国内财政连年赤字，经济发展受阻，伊斯兰极端势力抬头，局势动荡不安……面对困境，穆巴拉克以强人之姿采取了一系列措施。

对内，穆巴拉克以强硬手段恢复社会稳定，颁布实施紧急状态法。经济上，他重视发展民族经济，进行经济改革，积极吸引外资，加速本国工农业发展，鼓励国营企业和私营企业共同发展，一定程度上扭转了埃及经济凋敝的境况，推动了经济复苏。

对外，穆巴拉克推行全方位外交，主张在相互尊重主权和不干涉内政的基础上，同世界各国发展友好与合作关系。一方面，他采取“亲美政策”，成为美国在中东地区的“坚定盟友”；另一方面，他维持埃及和以色列间的“冷和平”状态，并努力与沙特等阿拉伯国家修补裂痕。这一系列外交政策为改善和提升埃及在阿拉伯国家及世界范围内的影响力起到了重要作用，埃及1989年5月重返阿拉伯国家联盟并同除利比亚外的所有阿拉伯国家恢复了外交关系。

在推动埃及全方位外交的同时，穆巴拉克还积极斡旋地区冲突，成为巴以和谈的调解者、化解巴勒斯坦内部矛盾的“中间人”，为重启巴以和谈、推进中东和平进程发挥了关键作用。

自1981年担任埃及总统以来，穆巴拉克实现4次连任，成为埃及建国以来在任时间最长的领导人。

风云人物的争议人生

在任期间，穆巴拉克曾迎来过政治生涯的“高光时刻”。然而，穆巴拉克执政后期，埃及政坛腐败严重，物价上涨，贫富差距不断扩大，社会矛盾激化。此外，曾经为了维持稳定而颁布的紧急状态法，也成为反对派和示威者攻击的对象。

2011年2月11日，穆巴拉克迫于国内大规模示威而辞职，结束了长达30载的执政生涯。他同年4月被逮捕，受到多项罪名指控，包括未阻止军警枪杀示威者和腐败，8月首次出庭受审，成为埃及历史上首位接受审判的前国家元首。这位中东强人被关在铁笼里受审的画面通过媒体报道传遍全世界。

穆巴拉克受审是埃及敏感话题，被媒体评述为“政治事件”。在断断续续的审理期间，埃及民众反应不一，法庭内外支持者与反对者之间还时常产生冲突。

2012年，埃及开罗刑事法院以2011年数百名示威者死亡为由判处穆巴拉克终身监禁。2014年，该法院在重审案件时作出无罪判决，检方随后向最高上诉法院提起上诉。2017年3月2日，最高上诉法院对穆巴拉克作出无罪判决。此外，穆巴拉克因挪用公款罪于2014年被判处3年监禁，埃及开罗地区检方2017年3月批准释放穆巴拉克。

被拘禁的6年里，穆巴拉克大多数时间被囚禁在医院。获释后，他搬入开罗东部的赫利奥波利斯区家中居住。

穆巴拉克去世后，埃及总统府发表声明，称穆巴拉克为“战争英雄”，对他去世表示沉痛哀悼。埃及军方同样表达哀悼，称其为“战争领袖”。

(责编：贾文婷、杨牧)