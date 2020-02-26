外交部：中日韩都处在全力抗击疫情的关键时期

人民网北京2月26日电 据外交部网站消息，2月26日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。

首先向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，2月25日0—24时，中国境内新增治愈出院病例2422例。截至2月25日24时，中国境内累计治愈出院病例29745例。

问：近期，日、韩国内新冠肺炎疫情持续扩大。据了解，中国一些地区对从日、韩入境的人员采取了一些限制措施。有观点认为中方反应过度。韩国外长康京和也对此表达了关切。中方对此有何评论？

答：当前中日韩三国都处在全力抗击疫情的关键时期。中方对韩、日国内疫情感同身受，对韩国和日本人民表示诚挚慰问。疫情发生以来，韩、日两国政府和社会各界给予中方大力支持和援助，我们对此深表感谢。中方愿投桃报李，在抗击本国疫情的同时，同包括韩、日在内的国际社会分享信息和经验，加强合作，共克时艰。我们也愿向韩日两国提供力所能及的帮助。我们相信，中日韩携手抗击疫情的努力必将转化为深化友谊与合作的巨大动力。

疫情没有国界。近期一些国家为加强疫情防控，针对人员出入境采取了一些必要措施，主要出发点大都是维护本国和外国公民的身体健康和生命安全，维护地区和全球公共卫生安全。只要这些措施是科学、专业和适度的，大家应该都能理解。中国防控疫情的重要经验之一是少出门、不聚集，最大限度减少交叉感染风险。中方愿同韩日双方一道开展联防联控，加强口岸防控措施，减少不必要的旅行。

问：我们注意到，今天上午，王毅国务委员兼外长同来华正式访问的塞尔维亚第一副总理兼外长达契奇举行了会谈。你能否介绍具体情况？

答：今天上午，王毅国务委员兼外长在北京同达契奇副总理举行了会谈，并共同会见了记者。我们已经发布了详细的消息稿，欢迎大家查阅。

我在此可以作一个简单的介绍。会谈中，王毅国务委员向达契奇副总理介绍了当前中国统筹推进疫情防控和经济社会发展的最新进展，表示中方完全有信心、有能力、有把握早日战胜疫情。王毅国务委员表示，在中国人民全力抗击新冠肺炎疫情的特殊时期，塞方专程访华，以实际行动体现塞尔维亚对中国人民的友好情谊，体现中塞牢不可破的“铁杆之情”。

王毅国务委员把中塞关系形容成“四好”——好兄弟、好伙伴、好朋友、好同志。“好兄弟”是指双方志同道合、患难与共，“好伙伴”是指双方共建“一带一路”，“好朋友”是指双方共同促进中欧合作，“好同志”是指双方携手打造中塞命运共同体，并同国际社会一道构建人类命运共同体。中塞双方要相互信任，相互支持，不断拓展合作领域，着力深化合作内涵，共同推动两国关系迈上新的台阶。

达契奇副总理表示，塞中全面战略伙伴关系在高水平运行，双方政治上高度互信，两国人民有着铁杆友谊，塞尔维亚人民始终把中国人民当亲兄弟看待。塞方坚信在中国共产党、中国政府的坚强领导下，在全体中国人民的努力下，中方一定能够早日彻底战胜疫情。

问：中方是否考虑对韩国、日本、伊朗、意大利等新冠肺炎疫情扩大的国家实行旅行禁令、签证限制或其他限制措施？

答：昨天和今天我都回答过有关问题。我们正在研究采取科学、适当、有针对性的防控措施。

问：据报道，美国务院国际宗教自由事务无任所大使布朗巴克称，中国的有害措施旨在把穆斯林变成“良好平和的中国公民”。这是一场信仰战争。中方对此有何评论？

答：美方有关人士不止一次信口雌黄，以宗教自由为名对中国造谣中伤，妄图破坏中国民族和睦，干涉中国内政，中方对此坚决反对。

中国政府依法保护公民的宗教信仰自由，中国各族人民依法享有充分的宗教信仰自由。新疆现有清真寺2.44万座，平均每530位穆斯林就拥有一座清真寺，而美国全国的清真寺数量还不到新疆的十分之一。根据盖洛普和皮尤中心民调数据显示，42%的美国民众对种族关系感到极度担忧，75%的穆斯林认为美国社会对穆斯林有严重歧视。

我想奉劝这位所谓负责“宗教自由”事务的大使，多一些对事实的了解，多一些对他人的尊重，停止利用宗教问题干涉中国内政。

问：据报道，《华尔街日报》日前再次向中方致信，称其认识到发表的辱华文章在中国触犯了众怒，对此感到不安。请予证实。中方对此有何评论？

答：近日，《华尔街日报》通过不同渠道同中方沟通，承认发表辱华文章是错误的，表示会从中汲取教训。但该报迄今仍没有对中方要求作出正面回应。

问：据报道，埃及前总统穆巴拉克25日去世。中方对此有何评论？

答：我们对埃及前总统穆巴拉克不幸病逝表示深切哀悼，向其家属表示诚挚慰问。

穆巴拉克先生生前为推动中埃关系发展作出了重要贡献，中国政府和人民对此不会忘记。中方愿同埃方共同努力，推动中埃全面战略伙伴关系取得更大发展。

问：25日，美国国务卿蓬佩奥称，中国政府“驱逐”《华尔街日报》记者暴露中方对新冠肺炎疫情的反应存在问题，并称如中方给予中外记者言论自由，中国和其他国家能更好应对挑战。你有何评论？

答：在中国人民全力抗击疫情的时候，蓬佩奥先生再次对中国进行无端指责，我们对此十分反感并坚决反对。我要强调两点：

第一，蓬佩奥先生有关言论完全是是非不分。中国政府在疫情防控工作中始终坚持公开透明和高度负责的态度。《华尔街日报》发表辱华标题文章根本不是言论和新闻自由的问题。任何有良知、有底线的人都应该坚决反对和抵制这种种族主义错误言行。连《华尔街日报》都已经承认错误并在进行反思，蓬佩奥先生为何置国际公论和民意不顾，一再为该报撑腰打气，对中方妄加指责，让人不禁要问《华尔街日报》是不是美国国务院的代理人？

第二，蓬佩奥先生动辄把言论自由挂在嘴边，那是否可以解释，为何近期辱骂美国全国公共广播电台的记者？为何拒绝该记者随同其出访呢？难道这就是蓬佩奥先生所谓的“言论自由”？这是典型的话语霸权和双重标准。

我们敦促蓬佩奥先生摘下意识形态有色眼镜，摒弃冷战零和博弈思维，多做一些与其身份相符的事，停止损害中美互信与合作，停止挑拨中国党、政府同人民群众关系的企图。

问：据报道，24日，联合国秘书长古特雷斯在访问世卫组织总部时称，中国人民为防控疫情作出了巨大牺牲，为全人类作出重大贡献。中方对此有何评论？

答：我们高度赞赏古特雷斯秘书长的表态。新冠肺炎疫情是人类面对的共同挑战，需要国际社会携手应对。中方为应对疫情采取的有力举措不仅在对本国人民负责，也在对全世界负责。在这场没有硝烟的战“疫”中，我们用中国速度为世界防疫争取宝贵时间，用中国力量筑牢控制疫情蔓延的防线，用中国实践为世界防疫树立了新的标杆。

截至目前，170多个国家领导人和40多个国际组织负责人向中方表示慰问，表达了对中国战胜疫情的信心和支持。面对公共卫生危机，各国应当团结合作，共克时艰。中方将毫不松懈地统筹做好下阶段疫情防控，积极加强国际和地区合作，与世界卫生组织保持良好沟通协调，同有关国家分享防控经验，向出现疫情扩散的国家和地区提供力所能及的帮助，携手应对疫情，践行构建人类命运共同体理念。

问：你能否介绍目前在湖北的确诊病例或疑似病例中有多少外国人？是否还有外国人滞留武汉或湖北其他城市？他们都来自哪些国家？

答：经向有关部门了解，目前湖北省确诊新冠肺炎的外国公民共10人，其中治愈出院7人，死亡2人。中方高度重视在华外国公民的生命安全和身体健康，将继续采取有效措施，做好他们的防疫和生活保障，并对在华感染新冠肺炎的外国公民一视同仁地进行救治。

问：第一个问题，你刚才提到《华尔街日报》已经承认发表辱华文章是错误的，这是否意味着中方将允许3名被吊销记者证的《华尔街日报》记者回到中国工作，包括当前滞留武汉的1名记者？第二个问题，中方现阶段对来华韩国人采取了什么限制措施？中方会在韩国病例人数达到多少的时候采取检疫隔离措施？

答：关于《华尔街日报》的问题，我已经多次阐明了中方立场。

关于你提的第二个问题，刚才我也回答了，我没有更多信息向你提供。

追问：既然你说《华尔街日报》已经承认了错误，那么该报3名记者是否可以回到中国工作？如果不可以，为什么？

答：我刚才已经说得很清楚了，《华尔街日报》通过不同渠道同中方沟通，承认发表辱华文章是错误的，表示会从中汲取教训，但是该报迄今没有对中方要求作出正面回应。中方的要求非常简单，他们应该正式作出道歉，并对相关责任人进行调查处理。

问：你刚刚说疫情出现之后，在湖北确诊的外国公民共有10人，其中7人治愈出院，2人死亡。是吗？

答：是的。

(责编：贾文婷、杨牧)