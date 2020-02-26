多名墨西哥政界人士“挺”中国：“墨西哥与你们站在一起！”

人民网北京2月26日电（刘旭霞 赵健）墨西哥众议长罗哈斯、墨西哥众议院副议长阿达梅、墨西哥参议院亚太非关系委员会主席塞西莉亚·皮内多发来视频，为中国加油。他们表示，墨西哥在2009年也遭遇了同样规模的困境，在这一时刻更能感同身受。三位墨西哥政界人士都表达了对中国政府采取的快速有效的应对措施的充分认可，表达了对中国人民的支持。

墨西哥众议长罗哈斯：

中国人民和中国政府：去年年底，全世界获知了在武汉发现了一种新型冠状病毒的消息。随着时间的流逝，我们逐渐了解了这种病毒变种会导致死亡，并且可以迅速传播到中国内部以及世界其他地区。 2月22日，世界卫生组织报告了29个国家/地区的77,000多例病例，其中76,000例在中国。我充分肯定中国政府在建立防止病毒传播的卫生隔离和实施治疗措施方面的努力和成效。我也肯定中国边境部门的合作，因为他们使游客和外国居民能够顺利返回原籍国。我尤其感谢他们为墨西哥公民提供的帮助。在我们高度连接和全球化的世界中，照顾武汉和中国，就是照顾这个星球上所有居民的健康。我也要向全体中国人民表达我的支持，并向COVID-19受害者的家属和朋友表示慰问。我和全体墨西哥人民的愿望都是，尽快找到一种治愈新冠病毒肺炎的方法，并希望所有患病的人都能早日恢复健康。

墨西哥众议院副议长阿达梅：

向所有中国人民表示问候！墨西哥人民向你们表达我们的友谊，亲密和团结！在面对这一严峻疫情的时刻——新型冠状病毒不仅影响了数百万人，而且我们知道，这已经影响到你们的日常生活和经济—— 我们要向中国人民和政府表达我们对他们正在采取的措施的认可，我们希望这些措施足以控制这种疾病。 这些举措的成功不仅可以使中国，而且可以使世界免于这种威胁和健康风险。 在墨西哥，我们也曾面临着如此巨大的健康挑战。 在2009年，我们面对了H1N1流感的流行，但是我们设法采取了一些措施，正如你们在实施的措施一样——卫生措施、隔离措施以及其他，从而走出了困境。 我们将永远和你们在一起，并希望你们也能走出来！

墨西哥参议院亚太非关系委员会主席塞西莉亚·皮内多：

最近几周，新型冠状病毒的流行和快速发展震惊了整个世界。尽管这个问题值得我们充分重视，但我们必须避免污名和歧视，始终呼吁对中国和受影响的其他国家的充分支持。中华人民共和国与墨西哥人民心在一起，所以我代表墨西哥共和国参议院以及以我作为亚太和非洲对外关系委员会主席的身份向中国人民表示支持和关切。我们希望生病的人可以迅速恢复，对不幸遇难的家庭表示同情。我们认可中国政府为遏制这一流行病并防止其蔓延所作的努力。我们相信，中国人民的伟大品格与中国政府和国际合作所采取的行动相结合，将有助于很快渡过这一难关。

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