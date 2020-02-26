人权理事会举行高级别会议纪念北京世界妇女大会通过《北京宣言》和《行动纲领》25周年

人民网日内瓦2月26日电 （记者 张朋辉）2月25日，人权理事会第43届会议举行纪念北京世界妇女大会通过《北京宣言》和《行动纲领》25周年高级别专题讨论会。100余国高级别代表、驻日内瓦使节及国际组织代表等出席。联合国人权高专巴切莱特、联合国妇女署执行主任努卡出席会议并致辞。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使致开幕辞，表示《北京宣言》和《行动纲领》通过25年来，在各方共同努力下，全球妇女事业取得积极进展，但实现男女平等和妇女发展仍然任重道远。国际社会应携手努力，发扬北京世界妇女大会精神，通过发展推动妇女事业，健全妇女权益保障，加强国际合作，为促进男女平等和妇女全面发展加速行动。

陈大使表示，中国妇女占世界妇女人口的五分之一，中国坚持男女平等的基本国策，持续推进妇女发展，中国妇女事业不断取得新成就，各领域性别平等达到新水平。陈大使向战斗在抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情一线的女性工作者致敬，强调她们是所有女性的榜样，是中国妇女事业进步的生动写照。

巴切莱特和努卡表示，《北京宣言》和《行动纲领》对推进性别平等和妇女权利保护事业具有里程碑意义，赞赏中国、丹麦等国倡议召开此次高级别会议，积极评价北京世妇会以来女性在参与政治经济生活、接受教育、获得卫生服务、享有同工同酬待遇等方面取得的进步，强调各方应总结成功经验，加强国际合作，正视困难和挑战，加快兑现承诺，继续落实《北京宣言》和《行动纲领》，继续推进性别平等和全球妇女事业发展。

2019年9月，在中国、丹麦、肯尼亚、墨西哥、法国等国倡议下，人权理事会第42届会议一致通过决议，决定在人权理事会第43届会议举行高级别会议，纪念《北京宣言》和《行动纲领》通过25周年。

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