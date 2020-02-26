不容种族歧视者胡说（钟声）

戴着有色眼镜看不到真相，歧视与羞辱终究要付出代价

新冠肺炎疫情发生后，国际社会团结合作、共克时艰的主旋律日益响亮。但是，国际舆论场上那些阴阳怪气的刺耳之声不时泛起，令人不齿。美国《华尔街日报》就有一例。该报不久前发表一篇评论，端出一副诋毁中国政府和中国人民抗击新冠肺炎疫情所作努力的架势，报社编辑还添油加醋，给文章做了个明显带有种族歧视色彩的标题：《中国是真正的“亚洲病夫”》。貌似追求耸人听闻，实则冷酷卑劣嚣张，践踏人性底线。

国际社会有良知的人们纷纷对此表示强烈谴责。截至2月25日，白宫请愿网站上已经有超过11.5万人签名，要求该报就发表辱华文章进行正式道歉，撤回文章或修改文章标题。“不应该容忍种族主义”，请愿书的最后一句话，表明请愿者的坚定立场。该报53名员工近日在致管理层的信中同样要求修改文章标题并向被冒犯者道歉。他们指出：“这并非编辑独立性的问题，也不是新闻报道和评论之间划分的问题。这是一个错误的标题，它深深地冒犯了包括中国人在内的许多人。”可见，对于该报的种族歧视行为，读者和专业人士具有广泛共识。中方及国际社会要求该报采取措施补过，完全是合情合理的。但是，该报不仅没有理会那些正义的呼声，还刊发社论进行狡辩，态度傲慢，逻辑混乱，让世界进一步看到，这家报纸背离公理和正义，走得太远。

“主流媒体发表这样的观点，会在全世界引发更多的恐惧和焦虑，以及对中国人和其他亚洲人越来越多的敌意。这是极其有害和错误的。”美国加州大学伯克利分校教授凯瑟琳的话，切中了该报行为真正的危害。疫情面前，人类不分种族、国界，都应该像世界卫生组织所呼吁的那样团结起来，共同抗击疫情。煽动种族歧视，散布辱华言论，只会伤害为抗击疫情作出贡献的人们，只会给国际社会带来恐慌，破坏共同努力。这样的文章和标题，不是在描述真相，而是在歪曲事实，是在以媒体议程伤害公共利益，暴露的是媒体的傲慢与偏见。

应当看到，中国政府和人民抗击疫情的响当当行动，早已在世界范围赢得广泛尊重，这是任何中伤、抹黑中国的伎俩都无法改变的事实。新冠肺炎疫情发生后，中国举全国之力抗击疫情，不仅全力维护本国人民的生命安全和身体健康，也有效阻遏了疫情在世界的扩散，为全球公共卫生安全作出了贡献。正如中国—世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组外方组长、世界卫生组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德在现场调研后所感叹：“我们要认识到武汉人民所作的贡献，世界欠你们的。当这场疫情过去，希望有机会代表世界再一次感谢武汉人民，我知道在这次疫情过程中，中国人民奉献很多。”亦如联合国秘书长古特雷斯所强调，中国人民“正在为全人类作贡献”。

无论是发表报道还是评论，都不能脱离事实，更不能突破文明的底线。在全球化时代，同心同德，合作抗击疫情，才能形成更大的合力。一些固守种族歧视偏见、“中国观”扭曲的媒体，借题发挥，毒化国际社会携手抗击疫情的环境。形形色色的歧视论调，遭到了国际正义人士和有正义感的媒体的有力抨击。“这些歧视现象令人反感”“阻止疫情蔓延绝不意味着放纵歧视行为”“歧视、羞辱和偏见将对疾病控制产生有害影响”……国际社会的主流声音表明，阻击“种族歧视”这个痼疾的发作，也是携手抗击疫情的应有之义。

戴着有色眼镜看不到真相，歧视与羞辱终究要付出代价。只有在理性与良知的正确轨道上，才能创造健康的舆论环境、合作环境，扩大各方的共同利益。

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 03 版）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)