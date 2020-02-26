社评：在记者问题上，奉劝华盛顿别走太远了

华尔街日报发表严重侮辱中国人的评论并导致三名该报驻华记者被吊销记者证的风波是否会进一步发酵呢？美国白宫国家安全委员会发言人尤利奥特表示，美国正在考虑“进行一系列回应”。美国政府官员当地时间24日在白宫召开会议讨论了具体措施，第一时间的报道说，会议没有就是否采取驱逐中国记者的报复行动达成一致意见。

不过，处于风暴眼中心的华尔街日报似乎不希望扩大事态。环球时报了解到，华尔街日报高层给中方写了第二封信，表示他们认识到该报的言论在中国引发了伤害和众怒，并为此感到不安。

据了解，华尔街日报的高层在信中说，他们学到了教训，当时并不太了解标题中“真正的亚洲病夫”这个词有历史意涵，让中国人想到历史上遭遇过的不公正，该公司内部很多人也表达了不满。

目前事情的局面是，华尔街日报在低调应对中方的处罚，那篇惹出风波的评论的确在该报内部也引起了巨大争议。但是包括蓬佩奥在内的美国一些政治精英跳出来指责中国“违反言论自由”，为华尔街日报站台。报道说，在24日的会议上，有人主张驱逐数十名、甚至数百名中国驻美记者，但另一些人表示这在法律上做不到，而且不符合新闻自由价值观。

必须指出，美方对中国吊销三名华尔街日报记者签证上纲上线，这属于华盛顿的一贯伎俩。中国对外国驻华记者一向是尊重的，倒是美方嘴上挂着新闻自由，不断在中国驻美记者的签证问题上横生枝节。据不完全统计，仅仅从2018年2月到2019年6月，至少有中国各家主流媒体派往美国的9名记者被拒签，使他们无法按计划赴美工作。

这一任美国政府对记者尤其狠，2018年11月，白宫因为一名CNN记者提问尖锐，立刻吊销了该记者的白宫采访证。后虽在舆论压力下恢复了该记者的采访证，但那件事暴露了美国现政府对记者的真实态度，外国驻美记者的当下处境可想而知。

美国整外国新闻机构的招数很多，将俄中等国的媒体驻美分支机构注册成“外国代理人”就是其中之一。近日美国国务院又宣布将中国5家主流媒体的驻美机构登记为“外国使团”，真是滑天下之大稽。

前面说到，蓬佩奥等美国高官公然为华尔街日报站台，白宫又开会研究如何帮遭到中方处罚的华尔街日报出气。华盛顿这么护着华尔街日报，而且是在华尔街日报自己都承认做得不对时，为该报“打抱不平”，中方是否应当据此认为，华尔街日报实为“美国政府的代理人”呢？

美方刁难中国媒体和记者总是理直气壮的。他们无论对中国媒体和记者做什么都能够从中国媒体是“官方机构”找到出处，而中方一旦采取任何行动，都是“破坏言论自由”。这就是华盛顿把耍政治和外交手腕都打扮成“意识形态冲突”的强盗逻辑。

美国的媒体骂中国是“真正的亚洲病夫”，美国政府则不断打压中国在美新闻机构，中国就不能做点什么表达我们的态度和脾气了吗？上周中国外交部宣布了对3名华尔街日报记者吊销签证的处罚，这就是中方的回答。

美方如果要把事情搞大，中国可是不怕。中国有新闻记者在美国，美国同样有新闻记者在中国。华盛顿需要了解，他们对中国记者采取每一项刁难措施，都可能增加他们驻华记者的相关风险。这是世间的基本逻辑。

不过我们想说的是，在21世纪，两个大国的“博弈”之重压到记者的头上，这决不是什么好事。在这里我们先要奉劝华盛顿一句：别走太远了。

(责编：于洋、徐祥丽)