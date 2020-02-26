世界怎么了……新冠肺炎病毒向全球敲响的警钟

世界之肺亚马逊丛林烈焰熊熊；亿万只动物葬身澳大利亚森林大火；东非的蝗虫正啃噬农田；全球变暖问题日益严重；新冠肺炎已成为21世纪头20年来第三大流行病，夺去了数千条生命。

与此同时，世界经济已萧条十余年，贸易战、军事和地缘政治冲突伤筋动骨。这一切都如戏剧一般永不落幕！

世界究竟怎么了？我们的星球怎么了？人类的命运会走向何处？这些问题已不仅局限在研究机构和智库，还走向乡野街头，成为每个普通人肉眼可见的严峻问题。

毫无疑问，世界正处于史上最艰难的阶段之一。变故正不可控，后果难以预测，但肯定将改变地球上人们的生活，并对未来产生深刻影响。

如果我们试图框定世界历史如今这个关键阶段的特征，可以概括为三个主要变化：第一，气候变化；第二，国际体系的变化；第三，全球化和新的工业革命。我相信，这三个因素及其相互间的交叉影响，是世界舞台上演的戏剧性事件发生的深层次原因。了解这三个变化之间的复杂关系可帮助人类选择正确的未来发展方向。

自从欧洲工业革命以来，大自然从海陆空全方位所付出的代价可能超过了我们的想象。几个世纪以来，人类为了实现生产，不断地利用科学和技术来消耗大自然，而非理解大自然、理解人与大自然的关系、以及破坏大自然的后果。自19世纪中叶的工业革命以来，最早拥有现代科学和技术的西方国家在世界范围内占据了主导地位。人类和自然都为此霸权付出了沉重的代价。时至今日，与世界其他国家相比，发达国家的漫长工业经验，使其必然成为过度消耗大自然的元凶。

人类破坏大自然的新时期，始于发展中国家进入工业化阶段。在发达国家继续采用伤害大自然发展模式之同时，许多发展中国家已全面进入了工业化。在此时期，西方国家不仅没有向发展中国家转让先进的工业技术，还向其转让了污染性最高的产业。在此过程中，西方国家专注更多的是低成本生产、利润最大化和进军新兴中产消费市场。就这样，发达和发展中国家作为人类一方对大自然发动了全面战争。如今，环境问题已不再只是学者们的研究问题和社会精英话语，而全人类在日常生活中都能见证大自然的愤怒。

随着发展中国家在上世纪末进入工业化阶段，一些发展中国家得以实现快速增长并跻身全球最大经济体行列。这些新兴国家在国际体系和全球力量对比中的地位越来越重要。除了已成为世界第二大经济体的中国之外，二十国集团还取代了七国集团，成为讨论全球政治的最重要组织。

新兴国家的崛起促进了财富的再分配和全球力量平衡。这是许多西方国家，特别是现有国际体系主导国美国所不愿意见到的。美国将中国发展、政策和计划视为对其领导地位的威胁，于是导致了贸易战、围堵中国企业等摩擦。同时出现了其他发展中地区大国，例如中东的地区大国，这些地区大国取代了欧洲大国势力，增强了其地区影响力，加剧了地缘政治斗争。

综上所述，可以说，气候变化问题以及其他与环境相关的问题，与战争、国际竞争、经济战争和区域冲突有关的问题同时出现，这绝非巧合。相反，一方面，工业化进程在世界新区域的普及，伴随着对环境的影响；另一方面，发展中国家的快速增长，伴随着国际体系与全球力量对比的调整。这些环境、发展与国际体系之间的相互作用关系，导致了当今世界经历着的自然、政治和经济动荡。

发达国家和新兴国家意识到工业化对大自然的过度消耗及其对人类和可持续发展的影响后，便努力寻求解决这一难题的方法。例如，我们在欧洲和中国看到了清洁能源的发展，又如，许多国家签署了《巴黎气候协定》。这一协定的目标是“将大气中的温室气体浓度稳定在一个水平，使生态系统能够自然适应气候变化，从而保护人们免受食物和水短缺的风险，并找到可持续的经济发展的途径。”

然而，令国际社会震惊的是，特朗普在2017年宣布将撤出气候协定，声称该协定“阻碍了商业发展并给其他国家带来了优势”，并质疑了气候变化这一事实。这反映，作为地球上制造最多污染的国家之一，美国背弃了气候问题，也未吸取国际社会所总结的教训。

美国退出气候协定是特朗普政府上台后削减国际义务的一系列措施之一。除此之外，美国退出了联合国教科文组织，减少了对联合国的财政支持；美国还退出了中导条约，放弃了自由贸易原则，并实行贸易保护主义。这令人认为“让美国再次伟大”政策的另一面，似乎是“管它洪水滔天”。

令人遗憾的是，美国目前奉行的自私政策产生的背景，是世界正面临着两个相当紧迫的挑战。首先，气候问题已迫在眉睫。由人类共同行为活动而导致的环境问题，需要所有国家，特别是主要污染排放国的共同努力。通过政策的协调，提供必要的财务和技术支持，加速全球经济向清洁能源驱动的转变。面对这些紧迫的问题，美国不应固执己见，而不是只考虑如何竭尽全力恢复昔日荣光。

其次，随着全球化的加速、通信和人工智能的革命、国与国日益密切的交通往来以及旅游和移民等带来的人口流动，世界实际上已经变成了一个互相交叉影响的小村庄。国际体系已经从某个国家主控的金字塔型体系，转变成网状体系。在这一新模型中，所有国家都是互通互联网络内的网点。任何国家，无论多么强大，都无法再随心所欲控制世界，也无法以一己之私行事，不顾及其他国家的利益。同时，小国内发生的严重问题，也可能会根据问题性质而影响全球卫生、环境或经济安全。

综上所述，鉴于我们是生活在同一地球、在同一片天空下沐浴着同一束阳光的人类，我们要么携手并肩拯救自然、解决气候问题，要么做好吞食恶果的准备。另一方面，鉴于我们生活在一个共享利益、命运与共的网状国际体系中，全球化使各国之间紧密互联，可以促进互相交流、融合、共同进步，也可以让各种危机瞬间蔓延。毫无疑问，今天新冠病毒向世界亮起两个红灯，一个是大自然的警告，另一个是共同命运的警告。 （作者瓦利德系北京大学历史学博士 曾书柔译）

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