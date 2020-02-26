新华社新德里2月26日电（国际观察）特朗普访印雷声大雨点小

新华社记者赵旭

美国总统特朗普25日结束对印度的访问。访问期间，美印双方未能就贸易争端达成妥协。

分析人士指出，在美国大选年的背景下，特朗普选择此时完成上任以来对印首访，背后的政治考量显而易见。印度则希望借此机会解决与美国之间的贸易问题，但双方分歧明显，恐怕无法在短期内弥合。

贸易分歧未解

美国目前是印度第二大贸易伙伴。印度总理莫迪希望通过与特朗普会面，说服其放弃加征关税，并尽快恢复印度的普惠制待遇，从而提振国内经济发展。

25日，特朗普与莫迪在新德里举行会谈后发表联合声明，双方同意快速结束贸易谈判，而此前一些媒体预期的“有限贸易协议”却未提及。

莫迪表示，印度和美国将就双边贸易继续谈判，力争取得好结果。特朗普说，美印的重点是建立公平、对等的双边经济关系，双方团队“在达成全面贸易协议方面取得进展”，但“还没有达成协议”。特朗普还再度公开抱怨印度对美国商品征收“不公平的”高额关税。

印度和美国自去年下半年就双边贸易进行谈判，但迟迟未能达成协议。据美国媒体报道，双方在农产品、医疗设备、数字贸易以及加征关税等问题上分歧明显。

在分析人士看来，美国贸易代表莱特希泽缺席此访，一方面反映出双方贸易谈判面临困境，另一方面也说明特朗普并不急于达成贸易协议。在美国11月总统选举前，美印贸易谈判难以取得进展。

印度舆论指出，无论双方最终能否签署贸易协议，印度要求美方恢复普惠制待遇等诉求恐怕都难以实现。

美国多取少予

特朗普此行唯一拿得出手的收获是军售。联合声明说，印度和美国已签署价值30多亿美元的军售协议，美国将向印度出售24架“MH-60罗密欧”和6架“AH-64E阿帕奇”武装直升机。

过去几年，美国在亚太的战略布局中极力拉拢印度，意图成为印度的“首要防务伙伴”，同时也想从俄罗斯手中抢夺对印军售市场。印度则希望通过加强与美国的防务关系来提升自身在亚洲地区乃至国际上的地位。

不过，印度军方一不具名人士透露，军方与政府之间就武器采购存在严重分歧。军方认为，作为传统的武器供应商，俄罗斯显然更具竞争力，因为武器相关的技术转让是军购合同的重点，而美国只对印出售产品，却对技术转让三缄其口。

分析人士指出，美方对印度这般多取少予，加之印度在莫迪执政下更倾向展现独立自主，美国很难真正拉拢印度站队。

今年是美国大选年，特朗普此访获得的军售合同和与莫迪展现的“亲密关系”有利于其竞选连任。但印度国内已经出现对莫迪政府的批评声音，认为印度不应被过多卷入美国选举等国内事务。（参与记者：熊茂伶）

(责编：于洋、徐祥丽)