这次疫情让我们感受到没有中国的世界经济究竟有多遭

众所周知，引发此次中国疫情的新冠病毒是一种全新的病毒，至今都无法确定来源，而且传播能力强，潜伏时间长，虽然致死率不及SARS，但是发病率高，爆发快，可以在短时间内导致整个城市乃至国家的医疗体系宕机。现在不仅仅是中国，而且韩国、日本、伊朗、意大利等国家也出现了大量的患病案例，因此面对病毒，不仅仅中国人民，整个世界人民都是一个共同体，必须一起应对这一威胁整个人类的突发危机。

在未知病毒的威胁下，人类似乎不堪一击，即使人类进入了工业文明的二十世纪，面对病毒依然毫无还手之力，第一次世界大战时期席卷全球的西班牙流感一共造成了5000多万人死亡，之后埃博拉病毒、艾滋病毒均让人谈虎色变。即是超级大国美国，本季度（2020年第一季度）也已经至少有2600万人感染流感、25万人住院，造成至少14000人死亡。与这些令人震惊的数据相比，中国政府在应对新冠病毒疫情上已经做得很好了，印尼乃至全世界都应该感激中国在应对疫情爆发上做出的贡献和牺牲，将疫情大体控制在中国，为世界其他国家创造了应对的窗口期。与之相比，日本、韩国的疫情控制情况令人遗憾，这也证明，在面对危机的情况下，中国拥有更强的制度优势，更拥有一支甘于奉献牺牲的公民群体。

我是一名经济学家，随着中国经济实力的突飞猛进，经济学界有一句话“中国打喷嚏，世界就感冒”。面对此次疫情，中国真的“打了喷嚏”，经济基本停摆，很多国家也暂停了与中国的人员往来，印尼等国家甚至暂停了来自中国生鲜货物的进口，这也让世界经济“感冒”了。人员交流的暂停首先影响到了全球旅游业，以印尼巴厘岛为例，每年第一季度中国游客占总游客数一半以上，而目前巴厘岛中国游客数基本归零，此外全球新冠病毒的蔓延也遏制了全球游客的出行需求，目前整个巴厘岛游人数量骤减，印尼旅游业“哀鸿遍野”；事实上不仅仅是旅游业，中国在世界经济中“缺席”的负面作用在其他经济领域也逐渐显露出来，还是以印尼为例，与中国人员交流的停滞又导致了资本流动和投资的停滞，这使得印尼在本年度第一季度缺乏来自中国的投资和来自中国的专业技术人才，导致很多中国投资项目的延缓甚至停滞；中国经济的停摆也影响了与中国相关的国际贸易，来自中国的原材料和制成品无法按期交付，中国开工不足又导致印尼出口中国的原材料和上游产品需求不振，这使得第一季度对中国进出口都大幅下降，对印尼经济也造成了巨大的负面影响。2018年以来，中美贸易战的持续升温已经迫使印尼未雨绸缪，在全球物色新的原料供应国和产品出口国以作不时之需，但经过两年多的寻找，印尼失望地发现，除了中国这个“世界工厂”，没有国家可以担负起这样重要的责任，事实上不仅仅是印尼，本年度韩国的现代汽车、日本的日产汽车等汽车产业都因为中国无法按时交付原材料、零部件而暂时停工，因此此次疫情让印尼乃至整个世界真正认识到，在一个没有中国的世界，经济究竟会有多糟糕。中国经济的发展离不开世界，世界经济的稳定更离不开中国。

最后我相信，在中国政府的努力下，中国一定能够战胜新冠病毒疫情，而作为一名经济学家，我还希望中国能尽快战胜疫情，经济增长重回正轨。毕竟对于中国来说，经济面依然向好，病毒带来的影响是暂时的，而对于印尼、对于世界来说，中国经济恢复越慢，对全球经济的负面影响越大也越久远。

（作者系印尼国际政策研究中心联合创始人、高级研究员，人民网记者张杰根据专访整理）

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