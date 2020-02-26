利比亚冲突双方提交停火协议草案

联合国利比亚支助特派团24日确认，利比亚冲突双方提交一份停火协议草案，以在联合国监督下推动流离失所的利比亚人返家。

联合国利比亚问题特使加桑·萨拉姆斡旋下，利比亚冲突双方，即民族团结政府和东部武装“国民军”先前各派出5名军官在瑞士日内瓦参与间接谈判。谈判18日中断，21日重启。

联利支助团24日在一份声明中说，冲突双方提交一份停火协议草案，说将协助平民安全返家并设置一个联合监督机制。这一过程将由冲突双方共同设立的军事委员会和联利支助团共同推进。

这份协议草案将分别递交给民族团结政府以及“国民军”领导人哈利法·哈夫塔尔批准。

联合国方面说，3月将再次召集利比亚冲突双方举行军事对话，以讨论停火协议落实细节。与军事对话平行的政治对话定于26日在日内瓦启动。

美联社报道，停火协议草案说明利比亚冲突双方对话出现突破。究其原因，可能是民族团结政府外交部长塔哈·西亚拉24日在日内瓦说，民族团结政府不反对遣散首都的黎波里一些民兵组织。只是，不清楚民族团结政府是否有能力约束那些派别林立的民兵组织。

“国民军”去年4月发起夺取的黎波里的攻势，迄今没有攻破首都防线。

利比亚冲突双方先前宣布响应土耳其和俄罗斯倡议，于1月12日凌晨起停火，但随后互指破坏停火。利比亚问题国际会议1月19日在德国首都柏林举行，联合国、欧洲联盟、美国、俄罗斯、土耳其、埃及等国家和国际组织的领导人或高级官员与会，各方达成多项文件，核心是确保利比亚长期停火、落实对利比亚武器禁运。不过，各方没有促成冲突双方领导人面谈。（杜鹃）【新华社微特稿】

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