波音CEO想拿奖金条件多

美国波音公司24日向证券交易委员会递交文件，规定新任首席执行官(CEO)戴维·卡尔霍恩需在3年内实现737 MAX系列飞机全面复飞等多项业务目标，才能拿到一笔700万美元的绩效奖金。

【待办事项多】

除了复飞737 MAX，波音其他待办事项包括：实现波音新一代太空飞船“星际客机”的载人首飞；稳定KC-46“飞马”加油机生产；引领波音新一代双引擎宽体客机777X投入商用；重组波音工程师团队；执行波音服务部门的长期商业计划；完成T-7A“红鹰”教练机、MQ-25“黄貂鱼”无人加油机和“空军一号”总统专机3个项目的关键目标；条件允许时关闭与巴西航空工业公司的合资企业。

美国《西雅图时报》报道，如果波音董事会的薪酬委员会认定卡尔霍恩完成上述“愿望清单”，他可以在为公司服务两年后拿到350万美元绩效奖金，满3年后再得350万美元。如果卡尔霍恩在2023年12月31日以前没有“实质性”完成上述业务目标，公司将撤销其全部700万美元奖金。美国彭博新闻社报道，这是波音今年1月10日与卡尔霍恩达成的聘用协议条款。

尽管这笔绩效奖金的条件苛刻，卡尔霍恩作为波音CEO收入不菲：基础年薪达140万美元；任CEO满3年后可获得1000万美元，以补偿他离开前雇主“跳槽”到波音时损失的收入。

另外，如果波音实现年度财政目标，卡尔霍恩年均可获得250万美元奖励金。预计今年奖励金可顺利“落袋”，但今后数年，这笔钱可能依据波音财务表现从零到500万美元不等。如果今后3年波音实现年度财政目标，卡尔霍恩还能再获得一笔预期达700万美元的额外奖励。

【高薪惹不满】

卡尔霍恩现年62岁，去年12月接替丹尼斯·米伦伯格出任波音CEO。波音当时遭遇737 MAX系列飞机在两起致命空难后遭全球停飞进而暂停生产、“星际客机”飞船试飞失利等不利事件，卡尔霍恩临危受命。

一些美国国会参议员对波音两任CEO的高薪酬表达不满，指认卡尔霍恩可能为获得高额薪金向监管部门施压，以换取737 MAX复飞认可；相比数以千计因737 MAX停产而下岗的波音供应商员工，米伦伯格却能拿到大约8070万美元离职补偿。

波音24日强调，CEO的奖金受严格追回政策限制，一旦发生“破坏公司产品或服务安全性的不当行为”，将予以撤销。

波音同一天宣布调整公司董事会，已任董事超15年的爱德华·利迪和迈克·扎菲罗夫斯基离开。董事会同时提名美国高通公司CEO史蒂夫·莫伦科夫和联合技术公司特许会计师兼财务主管阿基尔·乔赫里填补空缺。两项提名需在波音年度股东大会上获批。（海洋）（新华社专特稿）

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