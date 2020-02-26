人民网>>国际

波音CEO想拿奖金条件多

2020年02月26日08:22  来源：新华网
 

　　美国波音公司24日向证券交易委员会递交文件，规定新任首席执行官(CEO)戴维·卡尔霍恩需在3年内实现737 MAX系列飞机全面复飞等多项业务目标，才能拿到一笔700万美元的绩效奖金。

　　【待办事项多】

　　除了复飞737 MAX，波音其他待办事项包括：实现波音新一代太空飞船“星际客机”的载人首飞；稳定KC-46“飞马”加油机生产；引领波音新一代双引擎宽体客机777X投入商用；重组波音工程师团队；执行波音服务部门的长期商业计划；完成T-7A“红鹰”教练机、MQ-25“黄貂鱼”无人加油机和“空军一号”总统专机3个项目的关键目标；条件允许时关闭与巴西航空工业公司的合资企业。

　　美国《西雅图时报》报道，如果波音董事会的薪酬委员会认定卡尔霍恩完成上述“愿望清单”，他可以在为公司服务两年后拿到350万美元绩效奖金，满3年后再得350万美元。如果卡尔霍恩在2023年12月31日以前没有“实质性”完成上述业务目标，公司将撤销其全部700万美元奖金。美国彭博新闻社报道，这是波音今年1月10日与卡尔霍恩达成的聘用协议条款。

　　尽管这笔绩效奖金的条件苛刻，卡尔霍恩作为波音CEO收入不菲：基础年薪达140万美元；任CEO满3年后可获得1000万美元，以补偿他离开前雇主“跳槽”到波音时损失的收入。

　　另外，如果波音实现年度财政目标，卡尔霍恩年均可获得250万美元奖励金。预计今年奖励金可顺利“落袋”，但今后数年，这笔钱可能依据波音财务表现从零到500万美元不等。如果今后3年波音实现年度财政目标，卡尔霍恩还能再获得一笔预期达700万美元的额外奖励。

　　【高薪惹不满】

　　卡尔霍恩现年62岁，去年12月接替丹尼斯·米伦伯格出任波音CEO。波音当时遭遇737 MAX系列飞机在两起致命空难后遭全球停飞进而暂停生产、“星际客机”飞船试飞失利等不利事件，卡尔霍恩临危受命。

　　一些美国国会参议员对波音两任CEO的高薪酬表达不满，指认卡尔霍恩可能为获得高额薪金向监管部门施压，以换取737 MAX复飞认可；相比数以千计因737 MAX停产而下岗的波音供应商员工，米伦伯格却能拿到大约8070万美元离职补偿。

　　波音24日强调，CEO的奖金受严格追回政策限制，一旦发生“破坏公司产品或服务安全性的不当行为”，将予以撤销。

　　波音同一天宣布调整公司董事会，已任董事超15年的爱德华·利迪和迈克·扎菲罗夫斯基离开。董事会同时提名美国高通公司CEO史蒂夫·莫伦科夫和联合技术公司特许会计师兼财务主管阿基尔·乔赫里填补空缺。两项提名需在波音年度股东大会上获批。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：于洋、徐祥丽)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved