法国前总理夫妇因“空饷”丑闻受审

法国前总理弗朗索瓦·菲永夫妇24日因“吃空饷”嫌疑接受法庭审理。

检察机关指控菲永滥用公共基金，给家人安排虚职以获取不当收入和侵吞企业资产。菲永否认这些指控。

【“空饷”断送前程】

2017年1月，法国总统选举首轮投票前夕，法国周刊《鸭鸣报》率先曝光传统右派大党共和党总统候选人菲永涉嫌给妻子佩妮洛普·菲永安排虚假工作职务，让她不劳而获高额收入。菲永当时继续竞选，同时接受司法调查。受“空饷”丑闻影响，他在初选阶段落败，无缘总统一职。

检方怀疑菲永1998年至2013年安排佩妮洛普和两个孩子担任议员助理，但实际上他们没有从事相关工作，而是“吃空饷”。这一做法使得菲永家庭获得超过100万欧元（约合760万元人民币）不当收入。

检方同时指控佩妮洛普2012年至2013年出任一家文学杂志顾问所获13.5万欧元（102.6万元人民币）同样是“吃空饷”。这家杂志社的老板马克·拉德雷·德拉沙里埃是菲永的朋友。德拉沙里埃2018年认罪，获判8个月缓刑、罚款37.5万欧元（285万元人民币）。

菲永的支持者、前议员马克·茹洛同样卷入“空饷”丑闻。检方指控茹洛2002年至2007年给佩妮洛普安排虚假工作，让后者获得不当收入。

菲永夫妇的庭审预期持续至3月11日，其间可能因为辩护律师参与呼吁养老金改革的罢工而暂停。如果滥用公共基金、从公共基金中获取不当收入和侵吞企业资产罪名成立，菲永面临至多10年监禁和高额罚款。

法新社报道，法国国民议会、即议会下院作为民事原告参与这桩案件的审理，寻求超过100万欧元赔偿。

菲永现年65岁，1981年首次当选议员，2007年至2012年在尼古拉·萨科齐政府出任总理。2017年总统选举遇挫后，在一家资产管理企业任职，无意重返政坛。

【维护家庭声誉】

菲永1月接受法国电视2台采访时说，他妻子的工作职务并非虚职。“她是我的首席和最重要的助理，”菲永说，“法院审理时将拿出证据。”

美联社报道，辩护律师向法院提供大约500份关联佩妮洛普工作的文件，以期证明当事人并非“吃空饷”。不过，检方认定这些文件不能说明问题，或提供“误导性解释”。

法新社报道，菲永当前考虑的优先事项是维护家庭声誉。

菲永夫妇“空饷”丑闻震动法国。政治历史学家让·加里格告诉法新社记者，法国政坛有许多丑闻，那些丑闻通常关联党派财务，与“空饷”丑闻不同。

菲永因“空饷”丑闻折戟是第二次世界大战以后法国历史上主要右翼政党首次在总统选举首轮投票中失利。选民继而抛弃共和党，支持中间派总统埃马纽埃尔·马克龙。国民议会2017年8月通过马克龙政府旨在重树政界道德规范的一项法案，禁止官员雇用近亲为自己工作，从制度上杜绝类似丑闻重演。（包雪琳）（新华社专特稿）

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