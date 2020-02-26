遭加沙火箭弹袭击　以色列总理言战

加沙武装人员24日中午恢复向以色列南部密集发射火箭弹。以色列总理本雅明·内塔尼亚胡警告巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）领导人，如果新一轮火箭弹攻击继续，以色列将开战。

美联社报道，以色列“铁穹”防御系统没能拦截所有火箭弹，其中一枚落入一所幼儿园院内。暂时没有人员伤亡报告。

内塔尼亚胡当天接受以色列军队电台采访时说，如果哈马斯不阻止加沙武装人员发射火箭弹，以色列将直接打击哈马斯。“我正在谈论一场战争……诉诸战争是我最后的选项，但我们已经在准备一些你们无法想象的事情。”

加沙火箭弹来袭的空袭警报打断了内塔尼亚胡的采访。以色列军方说，军方1小时内发现14枚火箭弹，其中“铁穹”拦截12枚。以军方随后空袭加沙地带多处军事目标。

巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）23日向以色列发射至少20枚火箭弹，以回应以军杀害一名试图在以色列与加沙地带边界围栏安装爆炸物的巴勒斯坦武装人员并用推土机转移死者遗体。以色列同一天空袭加沙地带和叙利亚境内的巴勒斯坦军事目标，以回应杰哈德的袭击。

哈马斯2007年以来实际控制加沙地带，是这一地区实力最强的武装派别。杰哈德是哈马斯的“盟友”。

美联社解读，尽管言辞强硬、强调以色列的安全关切，内塔尼亚胡在以色列议会选举前似乎无意与加沙武装人员发生重大冲突。

以色列《国土报》军事评论员阿莫斯·哈雷尔写道：“以色列不寻求加沙局势恶化。相反，总理本雅明·内塔尼亚胡进入政治生涯的关键斗争阶段，他似乎最不需要加沙暴力升级。”

以色列定于3月2日举行一年时间以来第三次议会选举。（包雪琳）【新华社微特稿】

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