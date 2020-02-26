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军售先行　特朗普访印“不急”签贸易协议

2020年02月26日08:19  来源：新华网
 

　　美国总统唐纳德·特朗普24日抵达印度西部城市艾哈迈达巴德。他宣布两国次日签署军售大单，就棘手的贸易争端显现“不着急”姿态。

　　【“定调”贸易】

　　特朗普和妻子梅拉尼娅24日中午时分抵达古吉拉特邦艾哈迈达巴德。古吉拉特邦是印度总理纳伦德拉·莫迪的家乡。这是特朗普就任美国总统以后首次访问印度。

　　在一座据信能容纳11万人的体育馆内，莫迪为特朗普举办欢迎活动“你好，特朗普”。莫迪去年9月访问美国时，在休斯敦受到5万名印度裔美国人欢迎，那场集会的主题是“你好，莫迪”。

　　特朗普在体育馆内发表讲话，给美印棘手的贸易争端“定调”：“为达成‘了不起’的贸易协议，双方处于初级阶段。”

　　外界一度期待特朗普访印期间美印达成一项有限贸易协议，即印度以贸易让步换取美方恢复或部分恢复普遍优惠制待遇。

　　只是，特朗普在访印前几天“放风”，说他或许会在11月总统选举后再与印方签署贸易“大协议”。特朗普政府高级官员21日承认，特朗普访印两天行程将不会签署有限贸易协议，美方对印度增加贸易壁垒仍有不少关切。

　　美国贸易代表罗伯特·莱特希泽没有随特朗普访印。他本月中旬取消访印行程，改为与印度商务和工业部长皮尤什·戈亚尔通电话。

　　印度外交部发言人拉维什·库马尔20日说，印度不会急于与美国达成贸易协议、不想设定最后期限。

　　美国是印度第二大贸易伙伴，2018年双边货物与服务贸易规模为1426亿美元。2019年，美国对印货物贸易逆差为232亿美元。美国政府2018年对印度钢铝产品加征关税，去年6月取消给予印度普遍优惠制待遇，超过50亿美元印度输美商品受影响。作为回应，印度后续对多种美国产品加征关税。

　　路透社报道，双方谈判争执焦点是美国要求印度开放禽肉、乳制品市场以及放松对医疗器械的价格管控。

　　【着重军售】

　　与“不急于”签署贸易协议的姿态形成对比，特朗普24日“预告”，两国定于25日签署30亿美元军售合同。

　　“我高兴地宣布，明天我们的代表将签署协议，向印方出售最好、最尖端的直升机和其他设备。”特朗普说。

　　俄罗斯卫星通讯社24日报道，印度内阁安全委员会本月早些时候批准以26亿美元购买24架洛克希德-马丁公司生产的MH-60R型“海鹰”反潜直升机，印度政府据信打算耗资9亿美元购入6架波音公司生产的AH-64E型“阿帕奇”武装直升机。

　　法新社预期，美印代表还将讨论为印度首都新德里提供导弹防御系统，合同金额可能达19亿美元。

　　特朗普24日说，美国必须成为印度的首要防务伙伴。这番话似乎“敲打”印度，在武器进口方面进一步摆脱对俄罗斯的依赖。

　　俄罗斯是印度第一大武器供应方。两国2018年签署合同，印方购买俄方5套S-400型防空导弹系统，总额超过50亿美元。就印度购买S-400系统，美国多次警告，如果印度继续采购俄制装备，可能遭受制裁。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：于洋、徐祥丽)
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