蒙内铁路安全运营1000天 助力肯尼亚经济和社会发展

新华社内罗毕2月25日电（记者白林）在蒙巴萨-内罗毕标轨铁路（蒙内铁路）安全运营1000天之际，负责铁路运营的非洲之星铁路运营公司总经理李久平25日说，蒙内铁路取得了良好的社会效益和经济效益，助力肯尼亚经济和社会发展。

当天，蒙内铁路安全运营1000天表彰会在肯尼亚首都内罗毕举行。李久平在表彰会上说，蒙内铁路自2017年5月31日开通以来，未发生安全责任事故，安全形势总体可控，创造了肯尼亚标轨铁路新的里程碑，向社会交出了一份合格答卷。

“蒙内铁路开通以来，我们对肯方员工采取‘因人因专业因岗位’的培训方式，致力于转移中国铁路技术，选拔肯方尖子人才，完成铁路人才储备，本地化率接近80%。”李久平说。

据李久平介绍，作为中国在非洲承建的“一带一路”重要项目，蒙内铁路截至2月24日已开通运营1000天，累计开行列车1.3万列次，累计运营636.8万公里，运送旅客417万人次，发送货物77.1万个标准箱，取得了良好的社会效益和经济效益，助力肯尼亚经济和社会发展。

非洲之星铁路运营公司副总经理何福汉在表彰会上就技术转移作报告。他说：“1000天来，我们在123个技术工种全方位实施了技术转移工作，实现了授人以渔，完成了全产业链的有效技术转移，向肯尼亚提供了能够自主发展铁路交通的技术和能力。”

何福汉说，蒙内铁路现有肯方员工2525人，中方员工676人。肯方员工在主要技术工种开始独立顶岗，有1072名肯方员工可以独立完成58个作业项目。2019年底，公司内部晋升和社会招聘肯方管理人员252人。

蒙内铁路连接东非第一大港口蒙巴萨和肯首都内罗毕，铁路全长约480公里，是肯尼亚独立以来建设的首条铁路，是一条采用中国标准、中国技术、中国装备建造的现代化铁路。

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