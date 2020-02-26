全英华人教授协会协同8个英国华人组织捐助武汉

人民网伦敦2月25日电 2020年1月下旬，全英华人教授协会发起组建了一个由九个英国华人组织参与的捐助武汉联合平台，其他八个参与的合作组织包括：武汉大学英国校友会、全英华中科技大学校友会及其同济医学院校友会、全英华人汽车工程师协会、伯明翰大学华人学者协会、明翰现代中文学校、雷丁中文学校和索利哈尔华人协会。截至2020年2月17日，联合平台共募集总额约5万英镑的善款，用于购买抗疫急需的各类医疗物资（包括14560个医用口罩、4493套隔离服、289副护目镜、17000副医用手套），定向捐助了9家抗疫一线的武汉医院。

捐款号召发起后，全英华人教授协会的会员、其他华人学者以及他们的亲属踊跃认捐。截至2月17日总捐款额度达到26032英镑。为了尽快开始医疗物资的订购和运输，协会常务理事会也决定了为本次捐助活动垫付总额为25000英镑的资金。全英华人汽车工程师协会在英国募捐网站上发起了针对社会各界的募捐，募集了3402英镑的捐款。明翰现代中文学校主要通过学生和家长开展了募捐活动，征集捐款总额2367英镑。雷丁中文学校通过学生和家长以及其他各界人士募集到总额为7680英镑的捐款。伯明翰大学华人学者协会和索利哈尔华人协会共同开展了捐款，总共募集到总额为8876英镑的捐款。与此同时，联合平台也收到了一笔1000英镑的个人大额单项捐款。最终，在大家的共同努力下，截至2月17日整个联合捐助平台征集了捐款总额49357英镑。

虽然有了捐款，但采购却是一大难题。在这危急时刻，医护用品在全世界都比较紧缺，英国境内符合国内标准的货源并不多，这无形中给这次捐助行动增添了许多实际的困难。在大家的努力下，最终为联合平台成功购到4520个FFP2口罩、6000个医用外科口罩、3975件隔离服，260副护目镜和17000副医用手套。其他协会积极努力提供了各方面的协助，比如：全英华人汽车工程师协会的两位副主席林纯兴博士和宋诗如用募款购买了468套防护服；雷丁中文学校购买了4000个医用外科口罩；明翰现代中文学校募集了学生和家长捐赠的430英镑物资。

最终得到联合平台定点捐助的医院有武汉协和医院、武昌医院、汉口医院、五医院、协和西院、华科大附属同济医院中法新城院区、武汉市中心医院（后湖院区）、武汉市金银潭医院、武汉市三医院（光谷院区）。除此之外, 联合平台也协助雷丁中文学校运输了部分他们采购的医护用品到武汉，并由他们的国内联络人转运给该批物资的定向受捐单位湖北省崇阳县防疫总指挥部。（杨波、白天行）

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