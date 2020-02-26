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中国驻日本使馆：没有发现日本出现排华浪潮迹象

2020年02月26日07:54  来源：人民网-环球时报
 
原标题：中国驻日本使馆：没有发现日本出现排华浪潮迹象

　　视频：日本女孩身穿中国旗袍 街头鞠躬为武汉募捐来源：中国新闻网

　　【环球时报记者 邢晓婧 陈洋】中国抗击新冠肺炎疫情正在逐步取得成效，日本、韩国、意大利等国的疫情却愈发紧张。在日本社交媒体上，也有个别针对在日华人的极端声音出现。中国人在日本遭到冒犯或歧视吗？《环球时报》记者对此进行了多方求证。

　　截至25日，包括“钻石公主”号邮轮的691名确诊患者在内，日本国内新冠肺炎确诊患者人数已达861人。在社交媒体上，有个别日本网民迁怒中国，发布诸如“中国人别来日本”“中国人回国去”“中国人在药妆店抢购口罩等医疗物资，妨碍日本人的正常生活”等言论。

　　“对不起！”听完《环球时报》记者讲述事情原委后，住在东京的本田先生说：“我来道歉！”他表示，平时日本也有人在网上发表抹黑中国的言论，与此次新冠肺炎疫情无关。这类人实际上就是“网络右翼”，长期在网上潜伏，并非最近才有。本田先生说，现在中国人在日本生活很常见，国籍问题根本不会被人在意。自己所在的公司也有中国同事，大家关系很好，平时还会一起喝酒。

　　生活在大阪的伊藤先生在接受《环球时报》采访时称，自己在实际生活中并未看到有中国人被冒犯或歧视的现象。他说，确实有人在网络上散布不好的言论，但当大量中国游客来日，给日本经济做出巨大贡献时，这些人往往就闭嘴了。伊藤说，互联网就是这样，会出现各种声音，但当前更多的批评集中在日本政府对疫情的处理效果不佳上，日本民众普遍担心疫情进一步扩大。

　　生活在日本多地的华人群体也向《环球时报》记者介绍说，虽然偶尔能在社交网络上看到类似“中国人回国去”等歧视性言论，但终归是极少数。在日常生活中，他们从未受到过歧视或不公正对待。而且，越来越多的日本人做中国人的生意，他们最不愿意看到的就是没有中国客人光顾。

　　另有日本民众告诉《环球时报》记者，日本此前对新冠肺炎疫情的态度比较乐观，随着确诊数量不断增加，现已呈现出紧张态势。但即便如此，他们也并不认为在日华人应因此受到歧视，更未在现实生活中见到此类情况发生。

　　本田先生告诉《环球时报》记者，就在上周末，他还参加了一场关于日中关系的研讨会，主题是如何促进两国之间的互相了解，会议邀请了日中双方嘉宾出席。他说，在日中关系向好的大背景下，“网络右翼”越来越不敢冒头了。

　　《环球时报》记者近来在社交媒体上看到，不少日本网民认为，不该说出“讨厌中国人”这种话，在日本面临物资短缺的情况下，恰恰是在日华人自发走上日本街头，免费派发口罩。

　　《环球时报》记者25日从中国驻日本大使馆方面了解到，使馆并未关注到日本出现所谓中国同胞遭到冒犯或歧视的现象，日本主流社会对中国还是比较友好的。疫情暴发以来，日本主动给中国捐赠防护物资，其间也出现过一些感人画面。可以说，日本政府和民间都在全力支持中国抗击新冠肺炎疫情，没有感觉到日本出现排斥中国人的倾向，一点都没有。

　　当前，日本政府正积极应对新冠肺炎疫情。据日本放送协会(NHK)网站报道，日本政府25日发布《新冠病毒传染病对策的基本方针》(以下简称《方针》)，对现阶段日本疫情状况、传染路径以及今后的防疫措施等进行了详细介绍。《方针》的重点在于要求重症患者收治医疗、轻症患者居家静养，在抑制传染扩散速度的同时，尽可能减少重症患者和死亡人数。

　　日本共同社25日晚间报道称，曾搭乘确诊感染新冠肺炎司机汽车的10名该社员工，经过14天在家自我隔离后，没有任何发热症状，已全部恢复正常工作。早前，有媒体报道称，在这10名疑似感染员工中，有1人是专门负责首相官邸采访，且曾近距离采访过日本首相安倍晋三的记者。

(责编：冯粒、曹昆)
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