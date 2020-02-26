原标题：意大利确诊病例达323例11人死亡 邻国卫生部长将齐聚罗马

中新网2月26日电 据欧联通讯社报道，意大利紧急民防部通报，截至当地时间2月25日24时，意大利新冠肺炎确诊患者已增至323人，累计死亡病例升至11例，且疫情正在向意大利中南部，以及周边邻国蔓延。邻近国家的卫生部长预计26日齐聚罗马，共同磋商设立联防联控协调机制，有效控制疫情扩散。

据报道，当地时间25日，意大利南部西西里岛、中部的托斯卡纳、西北部的利古里亚大区均首次发现新冠肺炎确诊患者；周边邻国瑞士、奥地利相继出现首例新冠肺炎确诊病例，西班牙新增一例确诊患者。而相关确诊患者均与意大利有关。

当地时间25日下午，伦巴第大区再增加3例死亡病例。死者分别为贝加莫省嫩布罗(Nembro)市镇84岁男子、洛迪省圣菲奥拉诺(San Fiorano)市镇91岁男子和科多尼奥(Codogno)市镇83岁女子。第11例死亡患者为来自威尼托大区特雷维索一名76岁的女子。

意大利总理朱塞佩 孔特将新冠肺炎病毒迅速扩散，归咎于北部一家医院管理不善。

根据托斯卡纳大区卫生局通报，25日，托斯卡纳大区已发现两例新冠肺炎确诊患者，包括佛罗伦萨旅游景区最新发现的一例。

西西里岛卫生局表示，岛内巴勒莫 (Palermo)市发现的首例新冠肺炎确诊患者，是来自伦巴第大区最严重疫区的一名女性游客。目前伦巴第大区已有240人新冠肺炎病毒检验呈阳性。意大利紧急民防部部长安吉洛 博雷利指出，这名女性游客一直待在西西里岛首府巴勒莫一家旅馆，初步检验该游客新冠肺炎病毒呈阳性反应，正在等待意大利传染病研究所的最终检验结果。

瑞士公共卫生局25日表示，瑞士已检出首例新冠肺炎病毒确诊病例。该患者居住在瑞士与意大利接壤的提契诺州 (Ticino)，目前患者已被送院隔离治疗。

奥地利卫生部向媒体通报，该国西部蒂罗尔州25日首次出现2名新冠肺炎确诊病例。患者均来自意大利伦巴第大区，都是24岁的青年男性。两名青年人平时生活在奥地利因斯布鲁克，第二次新冠肺炎病毒检测的结果呈阳性。

西班牙卫生部门表示，西班牙第3例新冠肺炎确诊患者，是一位在加纳利群岛特内里费岛南部度假的一名意大利医生，该患者在7天旅行中已经持续6天发烧。该患者的妻子25日也被确诊感染。目前患者入住的酒店已经被相关部门查封，大约有超过1000名游客滞留岛上等待检疫。

报道称，针对目前意大利的新冠肺炎疫情，由欧洲疾病预防控制中心与世界卫生组织欧洲分部组成的工作小组，已于25日抵达罗马开始对疫情进行调研和风险评估。政府消息人士表示，周边国家的卫生部长预定26日前往罗马开会，共同磋商设立联防联控协调机制，加强对新冠肺炎病毒的有效防控。(博源)

(责编：冯粒、曹昆)