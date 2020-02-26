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埃及前总统穆巴拉克：执政30年的中东强人走完一生

2020年02月26日07:07  来源：中国新闻网
 
原标题：埃及前总统穆巴拉克：执政30年的中东强人走完一生

中新网2月25日电 据外媒报道，埃及前总统穆巴拉克当地时间25日去世，享年91岁。穆巴拉克执政长达30年，2011年初因大规模抗议活动被迫辞职，下台后被判终身监禁。2014年底，埃及法院重新审理穆巴拉克涉嫌谋杀示威者案并判其无罪，为此引发争议。穆巴拉克于2017年获释，结束服刑生涯。

“中东强人”穆巴拉克

穆巴拉克1928年5月4日出生于埃及尼罗河三角洲曼努菲亚省一个农民家庭，1949年和1950年先后毕业于埃及军事学院和空军学院。

穆巴拉克真正为人所知是从军队开始。他在六七十年代参加过两次中东战争，40岁出头的穆巴拉克领导埃及军队多次打破了以色列不可战胜的魔咒，赢得“杰出英雄”称号，还获得埃及最高军事奖章——“西奈之星”。

1981年，穆巴拉克以高达98%的得票率当选为埃及总统，此后四次蝉联总统一职。执政期间，他不仅在国内坐稳了江山，而且在中东和平与国际舞台上写下浓重一笔。

在国内，穆巴拉克采取刚柔并济的手段。一方面对敌对分子采取铁血政策，另一方面，他对大批政治犯予以宽容处理，大量兴建供普通民众居住的房屋。

在外交上，穆巴拉克推动埃及重返阿拉伯联盟并成为阿拉伯世界的领导者，在此期间与伊拉克总统萨达姆建立起了良好关系。他在延续亲美政策的同时，成为巴以和谈、化解巴勒斯坦内部矛盾的“中间人”。

执掌埃及政权近30年 2011年被迫辞职

穆巴拉克执政后期，埃及民众对政府腐败、物价上涨和失业率增加的不满情绪逐渐发酵。

2011年1月，埃及暴发长达18天的大规模反政府抗议活动，警民冲突造成人员伤亡，穆巴拉克被迫辞职并接受司法质询，成为埃及历史上首位受审的元首。他被指谋杀示威者和滥用职权、贪污数百亿美元财产。

穆巴拉克在2012年6月被开罗刑事法院判处终身监禁，后来获得保释，因健康状况不佳而长期被软禁在开罗一家军事医院内服刑。

2014年底，穆巴拉克的案情出现重大逆转，开罗刑事法院判处其涉嫌在2011年谋杀示威者的罪名不成立。86岁高龄的穆巴拉克躺在担架上与家人聆听宣判，在接受采访时继续坚称自己“没有做错任何事情”。

宣判后，穆巴拉克的支持者激动地挥舞着他的画像，高呼“埃及万岁”。美国媒体称之为“惊人大逆转”，谴责“埃及人民淡忘了革命”，但埃及总统塞西在审判结果公布后说，埃及永远不会回到过去腐败的道路。

下台后健康恶化 曾被传“临床死亡”

虽然在政治上退出了历史舞台，但穆巴拉克的健康状况一直是媒体关注的焦点。2011年10月，埃及媒体称，被拘押的穆巴拉克看到利比亚前领导人卡扎菲被杀的电视新闻后，突然歇斯底里地大哭起来，并昏厥过去。

2012年6月，埃及官方通讯社称，穆巴拉克出现中风后被送进医院，“胡斯尼?穆巴拉克临床死亡……他的心脏已经停止跳动。”这一消息随后遭到否认。

尽管如此，穆巴拉克身体虚弱确是不争的事实。2014年11月再次接受法庭审讯时，由于无法行走，穆巴拉克只能躺在担架上聆听宣判，当时他带着太阳镜，系着一条蓝色领带，穿着毛衣，面无表情。

从政治强人到阶下囚犯，再到恢复无罪之身，穆巴拉克走完了他曲折的一生。有人赞他是英雄，也有人指他“手上沾满鲜血”，这其中的功过也许要交由历史去评价。

(责编：冯粒、曹昆)
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