意大利疫情重灾区:超市的意面抢光了 华人商店基本关了

原标题：超市的意面抢光了 华人商店基本关了

在意大利的青田姑娘小晟昨天告诉快报记者，意大利超市出现了抢购囤粮，普通口罩炒到100欧元50个。

意大利24日确诊新型冠状病毒感染者累计已达230人，伊朗感染者升至43人，韩国一日间感染者增加231人，日本和英国等地感染人数也有所上升。

意大利超市意面抢空 “零号病人”还没找到

记者 陈棠棣

当地时间24日中午，意大利民防部门通报说，截至目前意大利共有230人确诊新型冠状病毒肺炎，5人死亡。目前已完成4000例密切接触者样本筛查。

昨天本报记者连线在疫情严重的意大利伦巴第大区生活了14年的青田姑娘小晟。她告诉我目前当地华人开的店基本都关门了，但当地人开的店基本还开着，街上车水马龙。

她说，周日很多医院医生休息，但昨天医生都上班了，所以检验速度会加快，这意味着今天也许有更多的人会确诊。

由于疫情确诊人数增加过快，当地人普遍有一定恐慌情绪，大家去超市囤积粮食，很多货架上的意大利面抢光了。超市里人很多，大家却没有戴口罩，一方面当地人还没有防范意识；另一方面，口罩也稀缺。

在我连线采访她时，小晟姑娘在邮局办事，她告诉我，邮局里没有一个当地人戴口罩的。我叮嘱她戴上，她拒绝了。她说在当地，戴口罩是不礼貌行为，大家都不戴，她戴了会觉得很奇怪。

liying是另一位生活在意大利佛罗伦萨的青田姑娘。她说，当地还没有发现疫情患者，所以并未封城，生活还是照常，但周一早上同样也出现了超市里很多人排队囤积粮食的场面。在她的朋友圈里，50个普通的医用口罩被炒到了100欧元（762元人民币），亚马逊官网上一瓶250毫升的免洗消毒液卖到了59.99欧元。

目前意大利尚未找到“零号病人”，此前怀疑的一名从上海返回的意大利人及几位经常光顾同一家咖啡馆的华人新冠病毒检测结果均呈阴性。

意大利媒体报道，追溯一名居住在科多尼奥镇北部的38岁男性患者的活动路径时发现，他发病前曾在三个地区参加了半程马拉松（约1200人参加）、小镇跑步比赛以及足球赛，累计影响50000人。

对意大利疫情发展，意总理孔特说：“担忧可以理解，但恐慌没有必要。”

意大利已经根据法令对北部出现至少一例确诊病例的若干城镇采取了封闭措施，包括禁止任何人出入封闭城镇，但城镇内的流动暂不受影响；暂停在公共或私人场所举办活动或会议；暂停教育活动及相关旅行；关闭博物馆、办公室以及除药店、食品店外的商店；限制或暂停客货运输等。警察等负责实施上述措施，违者将被起诉。

受疫情影响，威尼斯狂欢节以及北部地区的4场意甲足球联赛已经暂停，北部4个大区的大学将暂时关闭至本月底。

韩国猛增231例感染者

累计升至833例

据韩国中央防疫对策本部通告，当地时间23日16时至24日16时，韩国新增病例231例，累计确诊病例达833例。新增死亡病例2例，累计死亡7例。

韩国中央事故处理本部副本部长金刚立当天在记者会上表示，新增患者大部分与大邱某教会和庆尚北道清道郡大南医院有关。目前对大南医院人员的初步检测已经完成，但针对大邱某教会教徒的排查仍在进行中。

韩联社报道，驻韩美军司令部24日在官网发布消息说，据韩国疾病管理本部通报，居住在大邱市的驻韩美军官兵一名61岁家属确诊。她本月12日和15日访问了大邱驻韩美军基地的商店。

韩国疾病管理本部和驻韩美军方面正在就此进行流行病学调查。驻韩美军24日将风险预警从“中级”上调至“高级”。韩国总统文在寅23日下午已宣布将韩国新冠肺炎传染病危机预警级别上调至最高的“严重”级别。

伊朗43例确诊 疑似超780例

小吃店歇业 电影院关闭

伊朗卫生部23日通报，当天新增15例确诊病例，死亡病例增加3例。至此，累计确诊43例，其中8例死亡，疑似病例超过780例。

伊朗总统鲁哈尼23日晚已下令组建国家疫情防控部门。

伊朗卫生部发言人基亚努什·贾汉普尔说，伊朗23日新增15例确诊病例，包括什叶派圣城库姆7例，德黑兰4例，北部吉兰省2例，中部中央省1例，北部马赞达兰省1例。

伊朗19日首现新冠病毒感染疫情，两名老年人在库姆因感染新冠病毒死亡。

法新社报道，世界卫生组织对伊朗疫情扩散表达担忧。

在德黑兰市内，公交车、地铁车厢内已有专人负责消毒。德黑兰地铁已取消纸质车票，改用电子票，以便减少交叉感染。

德黑兰街头人流较平日大幅减少，商场、餐厅内客流量几乎减半。戴口罩的比例不高。餐厅等场所服务人员鲜有防护装备。不少药店门口贴出告示：“口罩售罄，酒精售罄，消毒液售罄。”

伊朗卫生部长赛义德·纳马基23日说，伊朗政府将为民众提供口罩和消毒剂。每座城市将指定一家医院专门收治新冠病毒感染患者，大城市将增加定点医院数量。

伊朗已经在多处边境口岸累计设置36个检疫点，严防病毒携带者入境。

德黑兰和其他4座城市的学校停课2天。库姆城内所有学校自20日起停课。德黑兰街头海报呼吁人们不要握手。市政府要求所有小吃店歇业。全国所有电影院和艺术中心临时关闭。

土耳其宣布23日起临时关闭与伊朗的边境关卡。土卫生部长科贾说，从伊朗到土耳其的过境通道都已关闭，所有从伊朗入境土耳其的国际航班也都被单方面暂时中止。

伊拉克24日证实纳杰夫省一名从伊朗进入的学生确诊。该学生是伊拉克政府暂时中止伊朗公民入境之前到达。此前有报道说伊拉克济加尔省出现一个疑似病例，伊卫生部否认。

日本感染者增至850人

英国新增4例

日本厚生劳动省24日发布通报说，截至目前，包含“钻石公主号”邮轮上已经确诊的感染者在内，日本国内已确诊850例新冠肺炎病例。

“钻石公主号”邮轮23日新增57名确诊感染者，检测样本是19日至21日采集的，819名船员样本中有55人确诊，12名乘客样本中有2人确诊。至此，“钻石公主号”邮轮在日本确诊感染者共计691人。

这艘邮轮原先载有乘客和船员共约3700人，一名此前已在日本入院治疗的该邮轮乘客去世，但目前尚未明确该乘客是否感染新冠病毒。

英国卫生部23日发布的数据显示，英国新增4例新冠病毒感染确诊病例，总确诊病例数升至13例。新增4名患者是从“钻石公主”号邮轮上撤离回英国的英国和爱尔兰公民。

以色列舍巴医疗中心发言人24日说，上周五从“钻石公主号”邮轮返以乘客又有1人确诊。目前以色列确诊总数6例。

欧盟打算众筹2.32亿欧元

白宫拟向国会申请紧急疫情资金

欧盟委员会危机管理委员莱纳尔契奇与卫生和食品安全委员基里亚基德斯24日召开联合新闻发布会，就目前欧盟对抗击新冠肺炎疫情的防范和应对措施、财政支持发表声明。

莱纳尔契奇宣布，欧盟委员会将牵头众筹2.32亿欧元，用以加强欧盟国家及全球控制疫情发展的努力。

基里亚基德斯宣布，欧洲疾病预防控制中心将在25日派遣专家组前往意大利评估疫情，并在疫情防范、监控及流行病学等专业层面向意大利提供支持，欧委会也将根据专家组的反馈决定是否采取更多的抗疫措施。

据CNN24日报道，白宫将在本周内向美国国会申请紧急资金，以帮助应对持续发展的新冠肺炎疫情。目前美国共确诊35例新冠病毒感染病例。

美国《国会山报》说，迄今为止，特朗普政府一直依赖为美国卫生与公众服务部预留的1.05亿美元来应对新冠肺炎疫情。该部门发言人说，疾控中心已告知国会，他们打算从传染病快速反应储备资金中抽出6600万美元来应对新冠肺炎疫情。

除署名外，综合新华社、央视等报道

(责编：冯粒、曹昆)