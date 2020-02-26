日本努力维持经济复苏势头

日本政府近日发布2月份月度经济报告，维持对国内经济形势的评估，称“在出口呈现疲软的形势下，以制造业为中心的疲软状态将持续，但正在温和复苏”。报告还提到新冠肺炎疫情扩散风险，指出有必要注意对生产、个人消费和旅游业的影响。

此前，日本政府公布的初步统计结果显示，2019年第四季度实际国内生产总值环比下降1.6%，按年率计算降幅为6.3%，时隔5个季度以来首次转为负增长，创2014年第二季度以来的最大降幅，加剧了日本经济恐将陷入衰退的担忧情绪。

数据显示，内需下滑是日本去年第四季度经济出现负增长的主要原因。日本政府认为，2019年10月1日起，日本消费税率由8%增至10%，民众赶在增税之前的第三季度提前消费，造成第四季度内需明显下滑。与此同时，10月份的强台风扰乱了中部和东部地区的交通、生产和运输，这对经济也造成了一些影响。

去年12月，日本政府时隔3年再次通过一项大规模经济刺激计划，总额26万亿日元（1美元约合110.75日元）。日本政府称，这将拉动GDP增长1.4%。今年1月底，作为经济刺激计划的一部分，日本国会批准了总额为4.4722万亿日元的2019财年（截至2020年3月）补充预算案。

分析人士认为，在这项经济刺激计划中，日本政府加大对中小企业的投入，或会对日本经济发展有积极作用。日本政府运用现有补贴制度，设立“生产性革新补助金”。作为提供设备投资补贴的条件，政府将要求企业对员工进行一定比例的加薪，并对自主扩大福利年金适用范围的企业给予优先补助。该措施有望提高日本中小企业的生产率，将有助于促进消费。

此外，经济刺激计划还将对具有增长潜力的新领域进行投资，这也令市场有所期待。为了支持民营企业的开发，日本政府将在新能源与产业技术综合开发机构设立总额为2200亿日元的基金。自2020财年开始，除了半导体和信息通信之外，基金还将与汽车、工业设备等行业合作，加紧实施最尖端半导体的研发和相关系统的技术开发。

（本报东京2月25日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 16 版）

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