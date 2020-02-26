非洲国家探讨新冠肺炎疫情防控工作

非洲联盟和非洲疾病防控中心日前在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行部长级紧急会议，探讨新冠肺炎疫情防控工作，非洲国家卫生部门负责人就如何在国际机构的指导下制定和实施国家防备计划、提高疫情应对能力等议题进行讨论。

世卫组织总干事谭德塞通过视频连线参加了这一紧急会议。他表示，非洲国家的疫情防控能力有限，比如一些非洲国家没有足够的重症监护设备。为防止病毒在卫生系统较弱的国家传播，世卫组织将和非洲国家一道，为应对可能出现的疫情做好准备。非盟委员会主席法基表示，如果不采取严格的防控措施，新冠肺炎病毒一旦扩散，将会对非洲国家的经济、社会与安全造成严重影响。

谭德塞表示，世卫组织已任命两名特使，为非洲新冠肺炎疫情防控提供咨询，并在非洲确定了13个优先防控国家。世卫组织同时启动“战略准备和应对方案”，呼吁募集6.75亿美元，重点支持新冠肺炎疫情防控风险较高的国家。目前，非洲国家和非洲疾控中心正努力评估会员国对疫情的防备和反应水平，在整个非洲大陆对疾控专家进行培训，成立非洲应对新冠病毒特别工作组。

世卫组织非洲地区区域主管穆蒂说，世卫组织正在协助非洲各国迅速建立对新冠病毒的诊断能力，已有26个非洲国家能够检测新冠病毒样本，非洲国家已基本建立起与世卫组织、非洲疾控中心等合作伙伴的协调机构。

近一个月以来，约有1.1万名非洲卫生工作者接受了世卫组织关于抗击新冠病毒的在线培训。穆蒂表示，多年来，世卫组织在非洲建立起国家流感实验室和卫生设施网络，作为该网络成员的医疗机构正在监控非洲严重急性呼吸道感染和类似流感的疾病。目前为止，还未发现任何类流感病例的聚集。

非盟多次表达对中国人民抗击疫情的支持，愿与中国加强合作。非盟理事会感谢中国政府支持非洲应对可能的新冠肺炎疫情，认为中国在抗疫中取得的具体经验对非洲有重要作用。会上，中国驻非盟使团团长刘豫锡表示，当前中国疫情防控取得阶段性成效，防控形势持续向好。目前在华外国公民的安全、健康和生活是有保障的。中方将继续本着公开透明、高度负责的态度，同非盟和世界卫生组织等机构加强防控合作，维护地区和全球公共卫生安全。

（本报约翰内斯堡2月25日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 16 版）

(责编：杨光宇、曹昆)