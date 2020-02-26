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“世界各国是休戚与共的命运共同体”

——国际科技组织和知名科学家呼吁全球携手应对新冠肺炎疫情

本报记者  喻思南

2020年02月26日05:14  来源：人民网－人民日报
 

　　连日来，国际科学界高度关注中国抗击新冠肺炎疫情情况。一些国际科技组织、世界知名科学家等通过中国科学技术协会，表达了对中国抗击疫情的赞赏，呼吁全球科技界携手应对疫情挑战。

　　“感谢中国为防止疫情蔓延付出的巨大努力”

　　“我们赞赏中国应对新冠肺炎疫情的措施，感谢中国为防止疫情蔓延付出的巨大努力。”国际科学理事会主席达亚·瑞迪表示，作为全球性科学组织，国际科学理事会将发挥自身作用，支持中国和国际社会携手应对疫情。

　　2011年度诺贝尔化学奖获得者丹尼尔·舍特曼、2015年度图灵奖获得者马丁·赫尔曼等8名科学家发来联名信表示，由衷钦佩中国政府、中国人民抗击新冠肺炎疫情的应对举措，感谢中国为遏制疫情蔓延作出的努力，中华民族是一个坚忍不拔的民族，坚信中国人民能够战胜疫情。联名信说，他们同中国人民站在一起，将竭力提供支持，希望通过科学研究，为疫情防控提供有价值的参考意见。

　　东盟工程与技术科学院主席蔡贤德表示，他感受到中国政府和中国人民抗击新冠肺炎疫情的坚定决心和力量，坚信中国一定能战胜疫情。

　　“面对新冠肺炎疫情挑战，中国护士们正在奋力救治病患。我为你们自豪，为你们祈祷，我的心与你们在一起。” 世界卫生组织首席护士官伊丽莎白·伊罗说。

　　国际护士理事会主席安耐特·肯尼迪表示，向坚持在疫情防控工作一线的中国护理工作者表达由衷钦佩和感谢。国际护士理事会首席执行官霍华德·卡顿表示，全世界的护士都与中国抗击新冠肺炎疫情的医护工作者在一起，国际护士理事会将与中国同仁并肩前行，全力遏制疫情蔓延。

　　“相信中国一定能战胜疫情”

　　世界工程组织联合会主席龚克与执行主任雅克·德·梅鲁埃尔发来联名信表示，有中国政府的坚强领导，有中国科学技术的强大支撑，中国一定能打赢这场疫情防控阻击战。新冠肺炎疫情是全球卫生公共事件，是对全人类的威胁和挑战。“疫情面前，世界各国是休戚与共的命运共同体，抗击疫情需要全球科技界携手合作。世界工程组织联合会与中国科技工作者站在一起，共同应对挑战。”

　　“疫情无国界。希望与中国保持联系，进一步加强合作。”世界科技工作者联合会主席让·保罗·莱恩说。

　　法国斯特拉斯堡大学教授、法国科学院院士艾瑞克·韦斯托夫在发来的视频中说，相信通过全球医学同行的努力，以及更深入、广泛的研究和教育，人类未来能够更好地应对潜在的公共卫生威胁。

　　“希望与中国科学家开展更紧密合作”

　　虽然疫情短期内影响了国际科学界与中国的交流，但国际科技界与中国密切合作的趋势不会变。澳大利亚工程师协会首席执行官布朗温·埃文斯表示，疫情丝毫不会影响两国科技界的合作。协会将按照双方于2019年签署的谅解备忘录，继续讨论两国工程师资格互认工作。

　　德国工程师协会对外关系负责人托马斯·基弗说，赞赏中国防控疫情的效率，期待德中科学家继续加强合作。“期待今年有机会来中国，与中国科技界进行更多交流。”

　　美国物理学会主席菲利普·巴克斯鲍姆表示，美方专家期待访问中国并围绕相关科研领域继续开展有意义的对话，“希望与中国科学家开展更紧密合作”。

　　土耳其科技研究委员会主席哈桑·曼达尔在来函中表示，土耳其愿与中国进行学术交流与合作，期待两国科技界启动实质性合作项目，建立牢固合作关系。

　　此外，巴基斯坦科学基金会、美国波士顿儿童博物馆、韩国国立科学博物馆、印度苏拉特科学中心等相关机构，也通过中国科技馆表达了对中国抗击新冠肺炎疫情的支持，对中国应对疫情举措表示赞赏，祝愿中国经济社会生活秩序尽早恢复。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月26日 16 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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