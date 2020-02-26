中亚国家积极应对安全挑战(国际视点)

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中亚地区近年来的安全形势总体趋稳，多数国家的政治经济状况持续改善，但非传统安全威胁上升，安全领域仍潜伏着各种风险，需要引起更多关注，并通过加强区域安全合作等方式加以预防。

近年来，中亚国家安全形势总体向好，地区整体维持和平与稳定的局面。但受境外极端分子回流、外部安全环境恶化等因素影响，中亚多国面临着各种非传统安全威胁上升的挑战。

中亚国家较早认识到极端主义的危害，制定了严格的法律，不断出台一系列有效措施，强化打击极端主义组织和恐怖主义活动。中亚国家还普遍重视与其他国家开展军事安全合作，并广泛参与上合组织等多边安全合作机制，加强区域安全建设。

地区国家面临不同程度安全难题

近年来，各类具有恐怖主义和极端主义性质的袭击案件在中亚国家时有发生，中亚多国针对这类案件的打击力度正不断加码。

哈萨克斯坦国家安全委员会日前发布消息称，在阿拉木图抓获两名试图在人群聚集地策划发动恐怖袭击的极端分子，收缴了自制爆炸装置和刀具等犯罪证据。2019年，哈警方成功挫败了3起恐怖袭击企图，共捣毁了7个极端主义团伙，逮捕了140多名武装分子，缴获一批枪支、刀具和爆炸装置。

近日，塔吉克斯坦内务部部长拉希姆佐达在塔首都杜尚别对媒体表示，2019年，塔警方共破获1211起具有恐怖主义性质的犯罪案件，比2018年增加338起。警方在各种行动中查明并逮捕100余名恐怖主义组织成员，查获665件套武器装备，其中包括65支卡拉什尼科夫自动步枪。除此之外，塔警方还侦破了582起贩毒案件，累计缴获1637千克毒品。

吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦安全部门也主动出击，加大打击涉恐犯罪力度，逮捕了数十名参与恐怖主义活动的嫌犯。

哈萨克斯坦—德国大学国际问题专家伊戈里·伊万诺夫在接受本报记者采访时指出，中亚多国面临境外极端组织渗透的威胁与日俱增，应该引起高度警惕。最近一年，极端组织“伊斯兰国”的不少成员从叙利亚、伊拉克等中东地区转入阿富汗，继而回流至中亚国家。这些人用极端思想蛊惑周围的年轻人，导致中亚地区极端主义存在进一步扩大的可能。

多重因素致使地区安全形势复杂化

有分析指出，邻国阿富汗的局势持续恶化是近年来中亚国家安全压力陡增的重要原因之一。持续的战乱令阿富汗政府失去对边境地区的管控能力，这种局面为非法武装组织建立据点、开展活动创造了条件。

塔吉克斯坦资深记者纳尔季约耶夫长期跟踪地区安全问题。他对本报记者表示，种种迹象表明，包括“伊斯兰国”在内的多个极端组织、恐怖组织正加紧在阿富汗北部设立据点和训练营。塔阿边境线阿方一侧多个县城已被非法武装人员实际控制。

专家指出，由于中亚与西亚、中东等极端主义肆虐地区有着密切的人文联系，在宗教信仰、生活习惯以及语言等方面存在许多共同点，这为境外极端组织渗透提供了可乘之机。据报道，在“基地”组织“伊斯兰国”等极端组织内部，均有来自中亚国家的成员。这些人往往持有合法身份证件，返回祖籍国几乎没有障碍。

纳尔季约耶夫强调，值得警惕的是，当前恐怖主义和极端主义组织正加大对大学和政府机构的渗透。根据塔总检察院统计数据，2019年塔当局逮捕并起诉的100余名涉恐嫌疑人中，有20多人为大学生或政府公职人员。

打击毒品犯罪也是一大艰巨任务。阿富汗与中亚问题专家亚历山大·科尼亚则夫在接受本报记者采访时指出，阿富汗部分地区毒品生产活动猖獗，不仅导致邻近国家刑事案件增多，还加剧了贪污腐败现象，在一定程度上弱化了中亚地区国家的治理能力。

伊万诺夫对本报记者表示，中亚及邻国阿富汗有着大量贫困人口、失业人口，经济社会发展相对滞后，加上社会治理能力不足等现实因素，为滋生恐怖主义、极端主义以及贩毒、武器走私等非法活动提供了土壤。

科尼亚则夫强调，阿富汗旷日持久的冲突使其及相邻地区失去了发展机遇，导致许多有助于区域发展的构想和计划都难以实施。

多边安全合作机制发挥积极作用

面对复杂多变的安全形势，中亚国家积极采取一系列有效措施，打击极端主义和恐怖组织活动，效果显著。

哈萨克斯坦政府除了继续坚决打击境内涉恐活动外，还分阶段实施“朱桑”人道主义行动，先后从叙利亚战乱地区撤出数百名哈公民，并采取“去极端化”措施。塔吉克斯坦协助200多名参加境外武装行动的本国公民回国。中亚其他国家也都采取了类似的行动。

在伊万诺夫看来，发展经济才是彻底解决区域内恐怖主义和极端主义沉渣泛起的根本出路。他认为，当务之急是帮助高危人群摆脱贫困，使他们能够通过合法劳动过上更好的生活。在经济全球化背景下，互联互通对中亚地区意义重大。在这方面，共建“一带一路”可为促进地区各国和平、稳定和发展发挥作用。

坚决打击毒品犯罪同样重要。纳尔季约耶夫表示，2019年塔毒品犯罪大幅减少与加强边境管控密不可分。“在年内缴获的1637千克毒品中，有781千克是在塔阿边境地区查获的。”事实证明，强力打击贩毒活动，能显著降低塔及周边国家的刑事案件数量。

专家表示，发展经济、加强教育等措施一个也不能少。解决中亚安全难题需要地区各国统一行动，携手努力，同时也离不开中俄等负责任大国的帮助以及多边安全合作机制的支持。不少专家在接受记者采访时都高度肯定了上合组织在确保中亚地区安全与稳定方面发挥的积极作用。

上合组织前秘书长阿里莫夫撰文称，为切实维护地区安全，上合组织进一步强化了地区反恐怖主义机构的职能，出台了《上合组织反极端主义公约》等文件，为加强区域安全建设，加强成员国政府间合作提供了法律依据。

伊万诺夫强调，上合组织将在帮助打击本地区各类犯罪方面发挥重要作用，可协调各方力量，以经济发展为重要手段，以文明对话为重要举措，积极应对安全威胁。他建议由地区反恐机构牵头，在上合组织框架下，综合调动各成员国的资源，充分发挥这一平台的协调作用，提高区域国家打击恐怖主义的行动力。在容易受到极端思想影响的地区加大基础设施建设投入，改善民众生活等，帮助当地人远离不法活动。

（本报努尔苏丹2月25日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 16 版）

(责编：杨光宇、曹昆)